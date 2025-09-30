Picar cáscara de banana: para qué sirve y cómo aprovechar al máximo sus beneficios

Al picar la cáscara de esta fruta se liberan sus nutrientes que facilitan su incorporación para diferentes recetas y tareas del hogar. Enterate cómo usarla en jardinería, dentro de tu cocina y para la limpieza.

La cáscara de la banana tiene múltiples usos. Foto: Freepik.

La mayoría de las veces, la cáscara de banana suele terminar en el tacho de basura. Sin embargo, muy pocas personas saben que tiene múltiples usos prácticos.

Por ejemplo, al picar la cáscara de banana se liberan sus nutrientes que facilitan su incorporación para diferentes recetas y tareas de la casa, como el cuidado de plantas.

Al picar la cáscara de la banana se liberan nutrientes de la fruta. Foto: Freepik.

Esta parte de la fruta es rica en vitaminas B6, B12, magnesio y potasio. Además, aporta fibra y un dulzor natural, dos características ideales para batidos energizantes.

También, es útil para limpiar y dar brillo a muebles de madera o acero inoxidable, ya que su interior suave ayuda a eliminar la suciedad y dejar relucientes los objetos del hogar.

¿Cómo aprovechar la cáscara de la banana?

En jardinería : enterrá la cáscara picada cerca de las raíces de tus plantas. De esta forma, les das un plus de nutrientes de forma ecológica y natural.

En la cocina : lavá bien la cáscara, sacale las manchas oscuras y picala en trozos chicos. Sumala a licuados, mermeladas, panes dulces o cocinala con otras frutas para hacer compotas.

Para limpieza: frotá la cáscara picada sobre superficies de madera, metal o vidrio. Dejá actuar unos minutos y después pasá un paño seco para pulir.

La cáscara de banana puede usarse para jardinería y limpieza de suciedad. Foto: Freepik.

Los múltiples beneficios de la banana para la salud