Muy fácil y rápido: cómo hacer el mejor licuado de bananas, ¡y sin azúcar!
La logística para una merienda saludable y en tiempo récord existe y hoy te vamos a compartir varios trucos para que optimices tu tiempo en la cocina.
El verano es la temporada para aprovechar la gran cantidad de frutas de estación, y convertirlas en bebidas refrescantes. ¡Y qué mejor si también es una receta nutritiva!
Hoy haremos un licuado de bananas sin azúcar, aprovecharemos al máximo las propiedades de la banana madura.
Si tenés el tiempo contado pero necesitás una receta más llenadora y contundente, uno de los trucos es agregarle un poco de avena al licuado. De esa manera sentirás mayor saciedad y energía para continuar la jornada. También colabora debido a las altas temperaturas que hay que enfrentar en el verano.
Cuando hacemos licuados o batidos hay que considerar que por día se recomienda consumir 5 porciones de fruta, y con los licuados ¡podemos combinar de miles de formas!
Si todavía no te familiarizás con las cantidades de fruta que tenés que comprar por semana, podés preparar bolsas o recipientes herméticos y dejarlas separadas en trozos para cuando quieras hacer alguna receta ya tenés una porción de fruta o bananas.
Ahora que ya tenés información de rigor para evitar desperdicio, pasemos a la receta.
Ingredientes para un exquisito licuado de banana sin azúcar
- 2 bananas maduras
- 80 ml de leche
- 30 gramos de avena en copos
- Opcional: miel, frutillas, hielo
Cómo hacer licuado de bananas sin azúcar
La receta ideal para una merienda rica y nutritiva
- Preparamos todas las cantidades de los ingredientes a utilizar en la receta.
- Pelamos la banana y la cortamos en trozos.
- Agregamos todos los ingredientes y con la licuadora procesamos hasta que quede un licuado homogéneo.
- Podemos agregarle hielo para que sea más refrescante ¡y a disfrutar!