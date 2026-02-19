Exquisito licuado de banana ¡súper energético para el verano! Foto: Imagen generada con Gemini IA

El verano es la temporada para aprovechar la gran cantidad de frutas de estación, y convertirlas en bebidas refrescantes. ¡Y qué mejor si también es una receta nutritiva!

Hoy haremos un licuado de bananas sin azúcar, aprovecharemos al máximo las propiedades de la banana madura.

Un rico licuado para merendar ¡en pocos minutos! Foto: Imagen generada con Gemini IA

Si tenés el tiempo contado pero necesitás una receta más llenadora y contundente, uno de los trucos es agregarle un poco de avena al licuado. De esa manera sentirás mayor saciedad y energía para continuar la jornada. También colabora debido a las altas temperaturas que hay que enfrentar en el verano.

Cuando hacemos licuados o batidos hay que considerar que por día se recomienda consumir 5 porciones de fruta, y con los licuados ¡podemos combinar de miles de formas!

Un licuado ¡una opción perfecta para las meriendas con altas temperaturas! Foto: Imagen creada con Gemini IA

Si todavía no te familiarizás con las cantidades de fruta que tenés que comprar por semana, podés preparar bolsas o recipientes herméticos y dejarlas separadas en trozos para cuando quieras hacer alguna receta ya tenés una porción de fruta o bananas.

Ahora que ya tenés información de rigor para evitar desperdicio, pasemos a la receta.

Ingredientes para un exquisito licuado de banana sin azúcar

2 bananas maduras

80 ml de leche

30 gramos de avena en copos

Opcional: miel, frutillas, hielo

Cómo hacer licuado de bananas sin azúcar

La receta ideal para una merienda rica y nutritiva