Melisa Bubica
Por Melisa Bubica
viernes, 6 de marzo de 2026, 21:17
Una merienda para hacer con el microondas en poco tiempo
Una merienda para hacer con el microondas en poco tiempo Foto: Ph Freepik

Si tenés antojo de una merienda completa, rica y con algo dulce ¡estos muffins van a ser la salvación! Una receta muy sencilla y con opciones de toppings y decoración ¡va a depender de la creatividad que quieras aplicar!

Una gran receta para aprovechar las bananas ¡en pocos minutos unos muffins! Foto: Ph Freepik

Los fanáticos de las cosas dulces van a probarla mil veces y aprovechar algunas variaciones válidas que se pueden hacer. Si te gustan los frutos secos podés agregarle unas nueces picadas, almendras o también maní. Si sos del equipo empalagoso, entonces lo mejor serán los chips de chocolate o trozar chocolate semi amargo ¡y será una delicia!. Otra opción es hacerle un corazón de dulce de leche ¡no habrá quién se resista!

Esta receta lo simplifica todo porque vamos a cocinar con el microondas. En consecuencia, vamos a necesitar moldes de silicona o usar tazas o compoteras para hacer los muffins. También vamos a precisar de escarbadientes o moldadientes para pinchar y ver la cocción. Ahora que ya pasamos algunos detalles de la preparación, vamos al detalle.

Ingredientes para unos muffins exquisitos

Una merienda para resolver en minutos

  • 200 gramos de harina 0000
  • 80 gramos de azúcar
  • 100 ml de leche
  • 50 ml de manteca derretida
  • 80 gramos de puré de banana
  • Opcional: almendras, nueces, chips de chocolate, pasas de uva
Los amantes de las meriendas van a quedar sorprendidos Foto: Ph Freepik

Paso a Paso para saborear estos muffins

La merienda favorita que todos te van a querer compartir

  1. Primero separamos y pesamos todos los ingredientes
  2. Pisamos también la banana y podemos usar la licuadora para hacer la mezcla
  3. Ahora preparamos nuestros moldes de silicona o compoteras, untamos cada recipiente con un poco de aceite. También puede ser más fácil con un pincel. Así será más fácil que se desmolde
  4. Agregamos los toppings que nos gusten y separamos la mezcla en cada molde
  5. Colocamos en el microondas a una intensidad media en tandas de 5 minutos, para corroborar la cocción usamos un escarbadientes y no debe arrastrar masa
  6. Ahora queda disfrutar de estos ¡exquisitos muffins!