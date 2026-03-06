Receta muy fácil y sin horno: cómo hacer muffins de banana en pocos minutos
Si estás tentado para comer algo rico en las meriendas ¡hoy te contamos cómo resolver tus muffins en poco tiempo!
Si tenés antojo de una merienda completa, rica y con algo dulce ¡estos muffins van a ser la salvación! Una receta muy sencilla y con opciones de toppings y decoración ¡va a depender de la creatividad que quieras aplicar!
Los fanáticos de las cosas dulces van a probarla mil veces y aprovechar algunas variaciones válidas que se pueden hacer. Si te gustan los frutos secos podés agregarle unas nueces picadas, almendras o también maní. Si sos del equipo empalagoso, entonces lo mejor serán los chips de chocolate o trozar chocolate semi amargo ¡y será una delicia!. Otra opción es hacerle un corazón de dulce de leche ¡no habrá quién se resista!
Esta receta lo simplifica todo porque vamos a cocinar con el microondas. En consecuencia, vamos a necesitar moldes de silicona o usar tazas o compoteras para hacer los muffins. También vamos a precisar de escarbadientes o moldadientes para pinchar y ver la cocción. Ahora que ya pasamos algunos detalles de la preparación, vamos al detalle.
Ingredientes para unos muffins exquisitos
Una merienda para resolver en minutos
- 200 gramos de harina 0000
- 80 gramos de azúcar
- 100 ml de leche
- 50 ml de manteca derretida
- 80 gramos de puré de banana
- Opcional: almendras, nueces, chips de chocolate, pasas de uva
Paso a Paso para saborear estos muffins
La merienda favorita que todos te van a querer compartir
- Primero separamos y pesamos todos los ingredientes
- Pisamos también la banana y podemos usar la licuadora para hacer la mezcla
- Ahora preparamos nuestros moldes de silicona o compoteras, untamos cada recipiente con un poco de aceite. También puede ser más fácil con un pincel. Así será más fácil que se desmolde
- Agregamos los toppings que nos gusten y separamos la mezcla en cada molde
- Colocamos en el microondas a una intensidad media en tandas de 5 minutos, para corroborar la cocción usamos un escarbadientes y no debe arrastrar masa
- Ahora queda disfrutar de estos ¡exquisitos muffins!