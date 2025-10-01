Por la peregrinación a Luján, el tren Sarmiento añade servicios: días y cronograma completo

Este año, se celebrará la edición 51° de la Caminata Juvenil a Luján, uno de los eventos más multitudinarios de la tradición religiosa argentina. Cómo funcionarán los trenes.

Con motivo de la 51ra. peregrinación juvenil a pie a la basílica de Luján que se realizará este fin de semana, Trenes Argentinos informó que se dispondrán servicios adicionales en los ramales Once-Moreno y Moreno-Mercedes, durante el sábado 4 y el domingo 5 de octubre.

Cronograma de funcionamiento

El sábado circularán 7 servicios entre Moreno y Luján a las 7:06, 9:26, 12:44, 15:04, 18:40, 21:00 y 23:39, y la misma cantidad entre Luján y Moreno que saldrán a las 8:16, 10:36, 13:54, 16:14, 19:50, 22.10 y 0:49 (del domingo).

El domingo se despacharán seis trenes en cada sentido. Desde Moreno a las 2:00, 4.20, 7.06, 9:26, 12.44 y 15:04 y desde Luján a las 3:10, 5.30, 8:16, 10:36, 13:54 y 16:14. Todos estos servicios tendrán paradas en las ocho estaciones intermedias.

En cuanto a los trenes eléctricos, se dispondrán frecuencias especiales entre Liniers y Moreno el domingo a la 1:05 y a las 3:15. En sentido contrario, entre Moreno y Liniers, habrá servicios adicionales a las 0:02 y a las 2.02. Todos estos servicios tendrán paradas en las estaciones intermedias.

¿Cómo será el recorrido de la Peregrinación a Luján 2025?

La organización insta a los peregrinos a ser conscientes del esfuerzo que significa recorrer los 60 kilómetros que separan el Santuario de San Cayetano de Liniers y la Basílica de Luján. La seguridad colectiva y personal es uno de los puntos centrales a tomar en cuenta.

También, insisten en la importancia de mantenerse hidratados y alimentados adecuadamente, llevar calzado cómodo, vestimenta adecuada y estar atentos a las indicaciones de los voluntarios y del personal de asistencia.

A lo largo del recorrido, se habilitarán puestos sanitarios y de apoyo distribuidos estratégicamente. Estos puntos de atención ofrecen agua, asistencia médica básica y lugares de descanso, brindados por la organización de manera totalmente gratuita.

El objetivo es asegurar que cualquier persona que enfrente dificultades físicas o malestares pueda recibir ayuda o tomarse un tiempo para reponerse, disminuyendo así el riesgo de incidentes y promoviendo una experiencia positiva.