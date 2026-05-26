La Unión Europea impulsa un billete único de tren para viajar fácilmente entre países. Foto: Unsplash

Viajar en tren por Europa podría dejar de ser una experiencia compleja y fragmentada. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, confirmó que Bruselas trabaja en la creación de un billete ferroviario único válido para todos los Estados miembros de la Unión Europea (UE), con el objetivo de simplificar los recorridos internacionales y modernizar el sistema ferroviario continental.

Actualmente, los pasajeros que desean recorrer distintos países europeos en tren suelen enfrentarse a múltiples obstáculos: deben consultar páginas web diferentes según cada operador o nación, comparar tarifas por separado y gestionar reservas independientes para completar un solo trayecto. Además, ante cancelaciones, pérdidas de conexiones o reclamos, los reclamos pueden convertirse en un proceso burocrático complejo y poco claro.

Billete único en Europa: cómo funcionará el nuevo sistema ferroviario de la Unión Europea

La propuesta impulsada desde Bruselas busca acercar el funcionamiento del tren europeo al modelo que desde hace años domina la aviación comercial. Hoy, plataformas de búsqueda permiten comprar itinerarios completos con escalas y aerolíneas diferentes en una sola operación. En el sistema ferroviario europeo, en cambio, esta integración todavía es limitada y depende de acuerdos puntuales entre compañías.

Ursula von der Leyen confirmó que Bruselas trabaja en la creación de un billete ferroviario único válido. Foto: Reuters (Yves Herman)

El proyecto comunitario apunta a crear una plataforma única desde la cual los viajeros puedan adquirir todo su recorrido ferroviario, incluso cuando el trayecto combine servicios de distintas operadoras o atraviese varios países. De esta manera, el usuario no tendría que ingresar en múltiples portales ni gestionar reservas separadas para organizar un viaje internacional.

Viajar en tren por Europa será más fácil: precios, conexiones y reservas en una sola plataforma

La iniciativa contempla el desarrollo de una herramienta digital similar a buscadores internacionales como Google o Skyscanner, pero enfocada exclusivamente en el transporte ferroviario.

Desde esa plataforma, los pasajeros podrían consultar todas las alternativas disponibles para una misma ruta, comparando variables como el precio, la duración del viaje y hasta el impacto ambiental de cada opción. El objetivo es facilitar la planificación y fomentar el uso del tren como una alternativa más sustentable frente a otros medios de transporte.

Además, el sistema permitiría ofrecer mayor seguridad a los viajeros ante posibles inconvenientes durante el trayecto, ya que las conexiones quedarían integradas dentro de una misma reserva y bajo reglas comunes para toda la red ferroviaria europea.

La propuesta de la UE busca acercar el funcionamiento del tren europeo al modelo de aviación comercial. Foto: Unsplash

Ursula von der Leyen busca modernizar el sistema ferroviario europeo y evitar desigualdades entre empresas

La iniciativa también podría generar resistencias entre algunas compañías ferroviarias nacionales. El mercado ferroviario europeo estuvo históricamente protegido por cada país y muchas operadoras mantienen posiciones dominantes dentro de sus territorios.

Consciente de esas tensiones, Von der Leyen aseguró que la futura plataforma será neutral y no favorecerá a ninguna empresa en particular. Según explicó, la intención es garantizar igualdad de condiciones entre las distintas compañías y evitar ventajas competitivas para determinados operadores.

La medida forma parte de una estrategia más amplia de la Comisión Europea para impulsar un transporte más eficiente, integrado y sostenible dentro del continente, en un contexto donde el tren gana protagonismo como alternativa ecológica para los viajes de media y larga distancia.