La Justicia determinó que una comunidad mapuche le restituya tierras usurpadas a Manu Ginóbili

Se trata comunidad Paichil Antriao, a la cual el ex basquetbolista había denunciado. Son unas tierras ubicadas en Villa La Angostura.

Emanuel Ginóbili y su pareja, Marianela Oroño, en Villa La Angostura. Foto: @manuginobili.

La Justicia determinó que la comunidad mapuche Paichil Antriao deberá desalojar un predio de 13 hectáreas en Villa La Angostura que ocupan desde 2018 y que fue comprado por Emanuel Ginóbili.

El ex basquetbolista adquirió el predio en 2004, con el objeto de subdividirlo e impulsar un desarrollo inmobiliario.

Usurpación mapuche en un campo de Emanuel Ginobii en Villa La Angostura. Foto: argentina.gob.ar

La comunidad Paicil Antriaco aseguró que Manu “fue estafado”al comprar los lotes que -según ellos- forman parte del territorio ancestral que reclama la comunidad.

Tras un largo litigio, la sentencia establece que la comunidad deberá devolver la posesión del inmueble en un plazo de 30 días, bajo apercibimiento de librarse mandamiento de desahucio en caso de incumplimiento.

Emanuel Ginóbili, final Mundial de Básquet, Argentina vs España, Agencia NA

Los mapuches aducían que su presencia en el territorio data de cientos de años, aunque al momento de concretar la operación no se registró su presencia en el territorio.