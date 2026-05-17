Renovaciones en el Tren Roca. Foto: NA

El Gobierno nacional avanzará con una de las obras ferroviarias más importantes de los últimos años en el sur del conurbano bonaerense. Trenes Argentinos Infraestructura lanzó dos licitaciones públicas para concretar la renovación integral de la vía cuádruple del Tren Roca entre Plaza Constitución y Temperley, un proyecto que demandará cerca de dos años de trabajos y que implicará modificaciones importantes en la circulación habitual de las formaciones.

La iniciativa busca modernizar un tramo clave del ferrocarril metropolitano, por donde circulan diariamente miles de pasajeros que se trasladan hacia el sur del Área Metropolitana de Buenos Aires. Según se informó oficialmente, la obra abarcará 17 kilómetros de extensión, aunque el volumen total de intervención alcanzará 68 kilómetros de vías debido a la renovación completa de las cuatro trazas.

Modificaciones en el Tren Roca. Foto: NA.

Renovación de vías entre Constitución y Temperley: los detalles de la obra en el Tren Roca

Las tareas incluirán el reemplazo integral de rieles, durmientes y sistemas de fijación utilizando tecnología de última generación. Se colocará riel largo soldado, durmientes de hormigón pretensado y fijaciones elásticas, lo que permitirá que las formaciones alcancen velocidades de hasta 120 kilómetros por hora.

Además, se renovarán los Aparatos de Vía (ADV), fundamentales para el cambio de circulación entre vías, junto con cruces peatonales y vehiculares. También se incorporarán losetas premoldeadas en los pasos a nivel y mejoras vinculadas a seguridad operacional.

Uno de los puntos más importantes será la adecuación de estaciones para garantizar accesibilidad a personas con movilidad reducida. En Gerli se construirá una nueva escalera y un ascensor, mientras que en Lanús se instalarán tres ascensores y nuevos accesos con molinetes adaptados.

En Remedios de Escalada también se realizarán obras significativas: habrá nuevos ascensores, ampliación de pasarelas y accesos laterales. La estación Temperley, por su parte, tendrá una intervención compleja debido a la presencia de 59 aparatos de vía que organizan la circulación hacia Bosques, Glew, Alejandro Korn, Ezeiza y Haedo.

La obra incluirá además la reinstalación del sistema ATS (Automatic Train Stop), un mecanismo de seguridad que detiene automáticamente las formaciones cuando superan señales en rojo o exceden la velocidad permitida.

Cronograma del Tren Roca: fechas clave a tener en cuenta

El proceso licitatorio ya tiene fechas definidas. Los sobres con las ofertas de las empresas interesadas se abrirán el 7 y el 13 de julio. A partir de allí comenzará la etapa administrativa y posteriormente, el inicio formal de los trabajos.

El plazo máximo de ejecución previsto es de 720 días corridos. Durante ese período habrá importantes afectaciones en la operación ferroviaria. Según el esquema planteado, las tareas requerirán ocupación de vías durante cinco horas diarias de lunes a viernes y bloqueo total durante sábados, domingos y feriados.

Como consecuencia, no circularán trenes entre Plaza Constitución y Temperley ni entre Plaza Constitución y Quilmes durante distintos períodos de obra, lo que obligará a diagramar servicios limitados y alternativas de transporte para los pasajeros habituales.

La última renovación integral de este tramo se había realizado antes de la electrificación de los ramales a Glew y Ezeiza, inaugurada en noviembre de 1985. Es decir, hace más de cuatro décadas.

Habrá varias modificaciones también en las estaciones del Tren Roca. Foto: Trenes Argentinos

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