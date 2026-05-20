El Tren C-14 recorre la Puna salteña y toca bocina en un sitio específico e inesperado. Foto: NA.

Un gesto intacto desde hace décadas, una tradición que marca la importancia de las costumbres: cada vez que el histórico ramal ferroviario C-14 atraviesa uno de los puntos más extremos de la Cordillera de los Andes, a más de 4.000 metros de altura, los maquinistas hacen sonar la bocina en homenaje a tres trabajadores ferroviarios que murieron en una tragedia ocurrida en plena alta montaña salteña.

Este ritual se da en la zona conocida como Quebrada del Agua, un tramo inhóspito de la Puna de Salta. Allí, en 1996, un tren encabezado por la locomotora GT22 9702 cayó cerca de 100 metros al vacío en medio de intensas nevadas y presuntas avalanchas que afectaron el recorrido ferroviario.

Producto de ese accidente murieron tres ferroviarios y se generó un enorme operativo de rescate que se extendió más de una semana debido a las condiciones extremas de la zona. El clima, la nieve acumulada y las dificultades geográficas complicaron durante días el acceso al lugar del siniestro.

El tramo de Quebrada del Agua, dónde el histórico tren C-14 atraviesa la Puna salteña. Foto: NA.

Combinación de precipicios y curvas de montaña: una ruta de las más complejas

El escenario donde ocurrió la tragedia es uno de los más complejos del sistema ferroviario argentino. La combinación de precipicios, curvas de montaña y sectores prácticamente inaccesibles hizo imposible retirar por completo la locomotora y varios vagones siniestrados. Incluso hoy, casi tres décadas después, todavía pueden observarse restos del accidente abandonados en plena cordillera, visibles desde el tendido ferroviario.

Con el paso de los años, los trabajadores ferroviarios transformaron aquel recuerdo en una tradición silenciosa. Cada formación que atraviesa Quebrada del Agua hace sonar su bocina como una señal de respeto y memoria hacia los compañeros fallecidos en uno de los accidentes más impactantes registrados en la alta montaña salteña.

El histórico tren argentino C-14. Video: Instagram/producciones_ferroviarias

El lugar forma parte del histórico ramal C-14, inaugurado en 1948 y considerado una de las obras ferroviarias más desafiantes de la Argentina. El recorrido conecta la ciudad de Salta con el paso internacional Socompa, en la frontera con Chile, atravesando quebradas, túneles, viaductos y pasos andinos de extrema altura.

En algunos sectores, las formaciones superan los 4.000 metros sobre el nivel del mar, dentro de uno de los corredores ferroviarios más extensos y complejos del país.

Actualmente, el C-14 volvió a recuperar movimiento operativo dentro del sistema Belgrano Cargas y cumple un papel estratégico para el transporte ligado a la minería del norte argentino y la conexión logística con Chile.

Parte de este trazado también es utilizado por el emblemático Tren a las Nubes, reconocido internacionalmente por recorrer algunos de los paisajes de montaña más impactantes de Sudamérica.