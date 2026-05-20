Una importante línea de colectivos de CABA podría dejar de existir:

Aumento en el transporte; colectivos. Foto: NA (Martín Zabala)

La línea 154 de colectivos que conecta Plaza Constitución con Lanús podría dejar de existir próximamente y pasar a ser parte de un ramal de la línea 45. La Secretaría de Transporte de la Nación está analizando la medida que ya fue publicada en el Boletín Oficial.

En el caso de avanzar con la eliminación de la línea 154 como tal, el recorrido de la misma se extendería hasta Retiro y los colectivos seguirían pasando por las mismas zonas y únicamente cambiaría la identificación de la línea y la modalidad de servicio.

Aumento en el transporte; colectivos. Foto: NA (Martín Zabala)

¿Cuáles son los cambios clave de la línea 154?

La línea 154 en sus servicios expresos o semirrápidos dejaría de existir y los colectivos se detendrían en todas las paradas del recorrido y pasarían a cobrar tarifa común. Los ramales quedarían de esta forma:

Ramal A: Remedios de Escalada – Ciudad Universitaria (sin cambios)

Ramal B: Remedios de Escalada – Retiro (dejaría de ser expreso)

Ramal C: Constitución – Ciudad Universitaria (también pasaría a ser común).

Aunque la medida no está confirmada, la publicación en el Boletín Oficial abrió un plazo de 15 días hábiles administrativos para que pasajeros, empresas y otros actores del sector puedan presentar observaciones y reclamos.

Tarjeta SUBE Foto: Foto generada con IA

En este sentido, distintas fuentes del transporte aseguran que aparecerían objeciones de otras compañías, algo que podría demorar la implementación del cambio durante varios meses.

¿Qué líneas de colectivo desaparecieron en el AMBA desde 2023?

Si finalmente la línea 154 deja de operar, pasará a ser la séptima línea suprimida en el AMBA desde diciembre de 2023.

Entre las líneas que ya fueron absorbidas o fusionadas aparecen:

Línea 5: absorbida por la 8

Línea 6: parcialmente integrada a la 50

Línea 23: incorporada en parte a la 115

Línea 75: fusionada parcialmente con la 32

Línea 90: integrada en un tramo a la 151

Línea 99: absorbida parcialmente por la 106.

Cuánto aumentaron los colectivos del AMBA desde mayo

Según el nuevo cuadro tarifario dispuesto por la Secretaría de Transporte, el boleto mínimo de colectivo de jurisdicción nacional pasó de $700 a $714 para usuarios con SUBE registrada. En tanto, quienes cuentan con Tarifa Social abonan $321,30, mientras que el valor para usuarios con SUBE sin registrar asciende a $1.428.

Además, el esquema contempla nuevas actualizaciones mensuales del 2%: el 15 de junio el boleto mínimo llegará a $728 y el 15 de julio alcanzará los $742.

Aumento de colectivos Foto: X @159MOQSA

Desde el Gobierno remarcaron que, aun con el aumento, las líneas nacionales seguirán teniendo tarifas más bajas que las que operan exclusivamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia.

Actualmente, las líneas bonaerenses tendrán un boleto mínimo de $968,57, mientras que las líneas porteñas costarán $753,86. De esta manera, las líneas nacionales del AMBA continuarán siendo las más económicas del área metropolitana.