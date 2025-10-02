Todo sobre el CUD: cómo descargar la versión digital del Certificado Único de Discapacidad

Esta documentación resulta clave ya que permite acceder a una amplia gama de derechos y beneficios en todo el país. Los detalles.

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) tiene validez en toda la Argentina. Foto: NA.

Regulado por la Ley 22.431, el Certificado Único de Discapacidad (CUD) es una herramienta fundamental para garantizar derechos a personas con diferentes tipos de discapacidad. En Argentina, este documento habilita el acceso a una serie de beneficios en salud, educación, transporte y empleo, entre otros.

El Ministerio de Salud, a través de juntas evaluadoras interdisciplinarias, define su otorgamiento según el grado de discapacidad y el impacto que tiene sobre la autonomía e integración social de la persona. Como aclara el sitio oficial del Gobierno argentino: “El CUD es un documento que prueba la discapacidad en todo el territorio nacional”.

Certificado Único de Discapacidad, CUD. Foto: redes sociales.

Listado de enfermedades incluidas en el CUD (Certificado Único de Discapacidad)

Las condiciones contempladas abarcan un amplio espectro de afecciones de origen físico, sensorial, mental o intelectual. Algunas de las enfermedades y trastornos que justifican la emisión del CUD son:

Parálisis o debilidad muscular.

Amputaciones.

Enfermedades neuromusculares.

Ceguera total o baja visión.

Sordera o trastornos auditivos severos.

Retraso mental.

Trastornos del espectro autista (TEA).

Síndrome de Down.

Otros síndromes genéticos o cuadros neuropsiquiátricos complejos.

Estas patologías se clasifican en ocho grandes grupos: discapacidades intelectuales, mentales, visuales, motoras, auditivas, respiratorias, cardiovasculares, renales, urológicas, digestivas y hepáticas.

¿Cómo puedo ver el CUD (Certificado Único de Discapacidad) de manera online?

Para ver el Certificado Único de Discapacidad (CUD) en formato digital, es necesario acceder a la aplicación o sitio web de “Mi Argentina” y validar tu identidad. Una vez hecho esto, podrás encontrar tu CUD en la sección “Mis documentos” o “Mi salud”. El CUD digital es válido y te permite acceder a los mismos derechos que el certificado en papel.

Pasos para acceder al CUD digital:

Descargar la aplicación móvil o ingresar a la página web de Mi Argentina. Registrarse en la plataforma y validar tu identidad siguiendo las instrucciones proporcionadas. Una vez validada tu identidad, podrás acceder a tu CUD digital en las secciones “Mis documentos” o “Mi salud”. El CUD digital se puede ver y descargar desde estas secciones.

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) tiene validez en toda la Argentina. Foto: NA.

Los derechos que otorga el CUD (Certificado Único de Discapacidad)

Contar con este certificado permite acceder a:

Prestaciones médicas integrales con cobertura del 100%.

Rehabilitación y apoyos educativos.

Transporte público gratuito.

Asignaciones familiares especiales.

Exenciones en peajes, algunos impuestos nacionales y tasas municipales.

Beneficios impositivos para la compra de vehículos.

Cupos laborales en organismos estatales.

Cómo obtener el CUD (Certificado Único de Discapacidad)

El proceso consta de cuatro pasos:

Reunir la documentación médica necesaria, como estudios y certificados firmados por profesionales del equipo tratante. Solicitar un turno en la sede correspondiente a través del sistema indicado en el portal oficial. Presentarse a la evaluación de la Junta Evaluadora en el día asignado. Retirar el certificado o la denegatoria, personalmente o a través de un adulto con documento original.

Este trámite es gratuito y no requiere gestores. La recomendación oficial es realizarlo con anticipación y contar con toda la documentación al momento de presentarse ante la Junta Evaluadora.