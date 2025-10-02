Todo sobre el CUD: cómo descargar la versión digital del Certificado Único de Discapacidad
Regulado por la Ley 22.431, el Certificado Único de Discapacidad (CUD) es una herramienta fundamental para garantizar derechos a personas con diferentes tipos de discapacidad. En Argentina, este documento habilita el acceso a una serie de beneficios en salud, educación, transporte y empleo, entre otros.
El Ministerio de Salud, a través de juntas evaluadoras interdisciplinarias, define su otorgamiento según el grado de discapacidad y el impacto que tiene sobre la autonomía e integración social de la persona. Como aclara el sitio oficial del Gobierno argentino: “El CUD es un documento que prueba la discapacidad en todo el territorio nacional”.
Listado de enfermedades incluidas en el CUD (Certificado Único de Discapacidad)
Las condiciones contempladas abarcan un amplio espectro de afecciones de origen físico, sensorial, mental o intelectual. Algunas de las enfermedades y trastornos que justifican la emisión del CUD son:
- Parálisis o debilidad muscular.
- Amputaciones.
- Enfermedades neuromusculares.
- Ceguera total o baja visión.
- Sordera o trastornos auditivos severos.
- Retraso mental.
- Trastornos del espectro autista (TEA).
- Síndrome de Down.
- Otros síndromes genéticos o cuadros neuropsiquiátricos complejos.
Estas patologías se clasifican en ocho grandes grupos: discapacidades intelectuales, mentales, visuales, motoras, auditivas, respiratorias, cardiovasculares, renales, urológicas, digestivas y hepáticas.
¿Cómo puedo ver el CUD (Certificado Único de Discapacidad) de manera online?
Para ver el Certificado Único de Discapacidad (CUD) en formato digital, es necesario acceder a la aplicación o sitio web de “Mi Argentina” y validar tu identidad. Una vez hecho esto, podrás encontrar tu CUD en la sección “Mis documentos” o “Mi salud”. El CUD digital es válido y te permite acceder a los mismos derechos que el certificado en papel.
Pasos para acceder al CUD digital:
- Descargar la aplicación móvil o ingresar a la página web de Mi Argentina.
- Registrarse en la plataforma y validar tu identidad siguiendo las instrucciones proporcionadas.
- Una vez validada tu identidad, podrás acceder a tu CUD digital en las secciones “Mis documentos” o “Mi salud”.
- El CUD digital se puede ver y descargar desde estas secciones.
Los derechos que otorga el CUD (Certificado Único de Discapacidad)
Contar con este certificado permite acceder a:
- Prestaciones médicas integrales con cobertura del 100%.
- Rehabilitación y apoyos educativos.
- Transporte público gratuito.
- Asignaciones familiares especiales.
- Exenciones en peajes, algunos impuestos nacionales y tasas municipales.
- Beneficios impositivos para la compra de vehículos.
- Cupos laborales en organismos estatales.
Cómo obtener el CUD (Certificado Único de Discapacidad)
El proceso consta de cuatro pasos:
- Reunir la documentación médica necesaria, como estudios y certificados firmados por profesionales del equipo tratante.
- Solicitar un turno en la sede correspondiente a través del sistema indicado en el portal oficial.
- Presentarse a la evaluación de la Junta Evaluadora en el día asignado.
- Retirar el certificado o la denegatoria, personalmente o a través de un adulto con documento original.
Este trámite es gratuito y no requiere gestores. La recomendación oficial es realizarlo con anticipación y contar con toda la documentación al momento de presentarse ante la Junta Evaluadora.