Pronóstico del tiempo para Entre Ríos hoy: cómo estará el clima este viernes 3 de octubre de 2025

Tiempo y clima

En la mañana de este viernes 3 de octubre de 2025, el clima en Entre Ríos estará caracterizado por un ambiente parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas al inicio del día rondarán los 7.8°C, proporcionando un aire fresco típico de esta estación. La humedad alcanzará un 82%, lo que podría generar una sensación térmica ligeramente más baja. Se espera un viento leve del noreste a una velocidad máxima de 13 km/h, creando un entorno tranquilo pero con brisas suaves.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Entre Ríos

A lo largo de la tarde, la nubosidad persistirá con temperaturas máximas llegando a los 17.2°C. Hacia la noche, la sensación térmica empezará a descender, pero se mantendrá dentro de rangos cómodos gracias a la estabilidad de las condiciones atmosféricas. La velocidad del viento disminuirá a 10 km/h, continuando desde la misma dirección, y la humedad podría descender ligeramente, rondando el 52%.

Para quienes planeen observaciones astronómicas, se recomienda tener en cuenta que el amanecer está previsto para las 07:58 y el atardecer para las 18:05. Sin embargo, el cielo mayormente nuboso podría limitar la visibilidad en algunas horas del día.

Recomendaciones para el día de hoy: Es un buen día para realizar actividades al aire libre, siempre considerando llevar un abrigo ligero debido a las temperaturas matutinas y del anochecer. Además, mantener hidratación adecuada puede ser una buena práctica ante cualquier cambio en las condiciones húmedas.