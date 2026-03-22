Sistema CUP de PAMI: todo lo que hay que saber para acceder a medicamentos. Foto: NA.

Con la necesidad de modernizar los servicios y reforzar la seguridad digital, PAMI avanzó en la implementación del sistema CUP, una herramienta que permite la emisión de recetas electrónicas sin necesidad de papeles y simplifica el acceso a medicamentos para millones de afiliados en todo el país.

La iniciativa cobra especial importancia tras el reciente ciberataque que afectó a la obra social, situación que aceleró la adopción de soluciones digitales más seguras y eficientes. En este escenario, el sistema CUP se presenta como un cambio clave en la atención cotidiana de jubilados y pensionados.

Sistema CUP de PAMI: todo lo que hay que saber para acceder a medicamentos. Foto: PAMI

¿Qué es el sistema CUP de PAMI y cómo funciona para los adultos mayores?

El sistema CUP (Clave Única de Prescripción) es una plataforma digital que permite a médicos de cabecera y especialistas autorizados emitir recetas con firma electrónica. Estas órdenes se cargan automáticamente en el sistema y quedan disponibles en todas las farmacias adheridas.

De esta manera, el afiliado ya no necesita trasladarse hasta el consultorio para retirar una receta en formato papel. En cambio, puede comunicarse con su médico por teléfono o correo electrónico, solicitar la medicación y luego dirigirse directamente a la farmacia para retirarla.

Este mecanismo no solo agiliza los tiempos de atención, sino que también reduce la circulación de personas en centros de salud, una medida que sigue siendo valorada en términos sanitarios y logísticos.

Sistema CUP de PAMI: todo lo que hay que saber para acceder a medicamentos. Foto: NA.

Paso a paso: cómo registrarse por primera vez en la plataforma CUP PAMI

Para comenzar, ingrese a la web de PAMI www.prestadores.pami.org.ar. Luego haga clic sobre el menú de SISTEMAS INSSJP y seleccione la opción CLAVE ÚNICA PAMI – CUP. Una vez que se encuentre en la plataforma CUP haga clic en el botón REGISTRARSE. El sistema lo conducirá a la pantalla REGISTRACIÓN DE USUARIO. Seleccione el TIPO DE USUARIO: USUARIO SII/ PRESTADOR. Complete el CÓDIGO DE USUARIO (usuario SII) y luego, presione el botón BUSCAR. IMPORTANTE: si su usuario se encuentra registrado ya puede ingresar a la plataforma de sistemas CUP con su usuario y clave del SII. El sistema le informará mediante la siguiente leyenda y le habilitará los campos correspondientes para la registración en la plataforma de sistemas CUP. Complete los datos requeridos por el sistema. Podrá modificar, en caso de que sean incorrectos, el número de teléfono y el correo electrónico. Luego, debe completar el campo VERIFICACIÓN con el código que muestre el sistema. IMPORTANTE: verifique que el correo registrado sea correcto, ya que para completar el proceso de registración y activar su cuenta, recibirá un mail en esa casilla de correo. Por último, deberá tildar el casillero aceptando los TÉRMINOS Y CONDICIONES y luego, hacer clic en REGISTRARSE. El sistema le informará que la registración se realizó exitosamente y le enviará un mensaje a su casilla de correo electrónico para confirmar la habilitación del usuario.

Aplicación "Mi PAMI". Foto: PAMI.

Cómo gestionar tus recetas electrónicas de PAMI

Los afiliados pueden gestionar sus recetas a través de distintos canales. Entre ellos, se destacan la comunicación directa con el médico de cabecera o el servicio telefónico “PAMI Responde”.

Una vez que el profesional emite la receta electrónica, el sistema la envía automáticamente a la red de farmacias. Para retirar los medicamentos, el afiliado solo debe presentarse con su DNI y credencial. También puede hacerlo un familiar, apoderado o persona autorizada, siempre que cuente con la documentación correspondiente.