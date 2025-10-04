Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este sábado 4 de octubre de 2025
Clima del día
En la mañana de este clima de Santa Cruz, el cielo se mostrará parcialmente nuboso con temperaturas mínimas de 3.4°C. Se espera vientos que llegarán a una velocidad máxima de 16 km/h. La humedad alcanzará niveles del 95%, proporcionando una sensación de frescura temprana.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz
Para la tarde y noche, las temperaturas continuarán siendo bajas, alcanzando un máximo de 7.3°C. El cielo permanecerá nublado, manteniendo el patrón del día. Los vientos crecerán en intensidad ligeramente, alcanzando una velocidad media de hasta 25 km/h, lo que podría generar un clima un poco más frío al finalizar el día. La visibilidad será buena, permitiendo aunque sorprendentemente, una apreciación del paisaje nuboso.
La sensación invernal se mantendrá presente durante gran parte del día; se recomienda usar ropa adecuada para el frío y salir bien abrigado.