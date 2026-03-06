Boom imobilario Foto: Foto generada con IA

Recoleta, históricamente asociada a la aristocracia porteña y al estilo europeo que caracteriza su arquitectura, está atravesando un cambio inesperado: cada vez más jóvenes eligen comprar y mudarse al barrio, impulsando un movimiento que sorprende al mercado inmobiliario local.

Durante décadas, la zona mantuvo un perfil clásico. Sus calles —con la icónica avenida Alvear como símbolo máximo de distinción— fueron sinónimo de palacios, residencias señoriales y la presencia de edificios emblemáticos, como el Palacio Duhau o la mansión de Concepción Unzué de Casares. Sin embargo, los nuevos compradores están reconfigurando el mapa residencial del barrio.

Avenida Alvear Foto: Instagram @miranda.bosch

Un cambio de perfil: jóvenes que apuestan por lo clásico

Según especialistas del sector, parejas jóvenes —muchas con uno o dos hijos— están adquiriendo departamentos antiguos para remodelarlos y habitarlos, atraídos por la calidad constructiva, la amplitud de los ambientes y la ubicación estratégica del barrio.

Se trata de una tendencia que rompe con el imaginario tradicional de Recoleta y que, a la vez, pone en valor su patrimonio arquitectónico. Las unidades clásicas, con superficies que suelen ir de 140 m² a 300 m², resultan especialmente atractivas para quienes buscan confort a un precio más accesible que el segmento premium.

Obras nuevas: pocas, exclusivas y caras

Aunque el barrio mantiene un stock mayoritariamente antiguo, algunas desarrolladoras están apostando por proyectos nuevos basados en la reconversión de edificios existentes, ante la escasez de terrenos disponibles.

Las unidades a estrenar —orientadas a un público de alto poder adquisitivo— alcanzan valores que oscilan entre US$ 6000 y US$ 7000 por metro cuadrado, cifras que duplican el precio promedio de una propiedad usada en la zona, valuada alrededor de US$ 3000/m².

Dentro del segmento de lujo, especialmente sobre avenida Alvear, los precios de departamentos de alta gama pueden llegar a entre US$ 500.000 y US$ 950.000, consolidando a Recoleta como un polo de inversiones premium.

Fachada del Hotel Alvear Foto: Turismo Buenos Aires

Identidad clásica + necesidades modernas

Los nuevos desarrollos apuntan a un equilibrio: preservar el espíritu señorial del barrio, pero incorporando servicios y comodidades actuales. Las inmobiliarias destacan que el objetivo es integrar lo clásico con lo moderno, en un contexto donde la demanda se vuelve más diversa.

Este fenómeno abre la puerta a una revalorización progresiva de Recoleta, no solo desde el punto de vista inmobiliario, sino también urbano y cultural. La llegada de nuevos vecinos impulsa el comercio, la gastronomía y la actividad cotidiana del barrio, generando un círculo virtuoso.

Recoleta está viviendo una transformación silenciosa pero poderosa:los jóvenes están devolviendo dinamismo a un barrio tradicionalmente asociado al pasado, mientras que las propiedades antiguas se consolidan como una oportunidad atractiva para quienes buscan calidad y amplitud. Al mismo tiempo, el segmento premium continúa fortaleciéndose con obras nuevas y productos exclusivos.

Un fenómeno impensado hace algunos años, pero que hoy redefine el futuro de una de las zonas más emblemáticas de Buenos Aires.