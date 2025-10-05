Ni ghosting ni orbiting: qué es el ‘dry texting’ y cómo afecta a las relaciones
En tiempos de hiperconectividad, el dry texting es una práctica cada vez más común. Esta forma de comunicación —que se basa en contestar con respuestas mínimas, frías o sin emoción— está ganando espacio sobre todo entre los jóvenes.
Sin embargo, detrás de esa aparente simpleza puede esconderse un problema: una forma de comunicación distante y carente de empatía. Aunque pueda parecer un modo más práctico y resumido de hablar, en realidad muchas veces resulta fría y poco cercana.
El impacto del “dry texting” en los vínculos
El dry texting suele interpretarse como una señal de desinterés, incomodidad o falta de conexión con el otro. De acuerdo con expertos en psicología, este tipo de respuesta puede generar inseguridad, frustración e incluso malestar emocional en quien la recibe. En ciertos casos, se la considera una forma sutil de violencia emocional o una actitud pasivo-agresiva.
Uno de los grandes desafíos de la comunicación digital es la falta de gestos, tono de voz y contexto. Esto hace que los mensajes breves o fríos se malinterpreten con facilidad. A veces no hay mala intención: simplemente puede ser cansancio, distracción o poca habilidad para expresarse por texto.
Cómo lograr una comunicación más sana
Para evitar los efectos negativos del dry texting, los especialistas recomiendan mantener la calidez en las conversaciones virtuales. Mostrar interés genuino, responder con empatía y validar lo que el otro dice son pequeños gestos que fortalecen los vínculos.
Aunque las tecnologías cambiaron nuestra forma de relacionarnos, es importante no perder el valor del diálogo y la cercanía. En un contexto donde el dry texting se vuelve cada vez más habitual, apostar por la conexión emocional y el respeto en los chats puede marcar una gran diferencia en el bienestar de las relaciones.