Muy diferente al ghosting: qué es el love bombing y cómo no caer en la trampa de un manipulador

El love bombing es un tipo de manipulación. Foto Unsplash.

Al principio de las relaciones, todo suele ser color de rosas: encontramos alguien con quien compartimos gustos o intereses, sentimos que esa persona es perfecta para nosotros y que probablemente el amor sea para toda la vida.

En un vínculo, por lo general, las personas se demuestran amor y se dicen lo mucho que se quieren todo el tiempo y en todas partes. Podemos pensar que es una relación ideal, pero en muchos casos puede tratarse de una especie de “love bombing”encubierto que nos está atrapando. De qué se trata este término.

En el love bombing, una vez que la persona te atrapa con todo su cariño, empieza a mostrar su verdadera cara. Detrás de las personas que llevan a cabo este comportamiento, se encuentra una personalidad manipuladora que puede dañar de forma severa a su pareja.

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Cómo saber si estamos frente a un love bombing. Foto Unsplash.

“Estamos ante love bombing cuando una persona que acabamos de conocer nos llena de atención y afecto, lo que puede resultar embriagador, pero en realidad es una forma de manipulación emocional”, señaló la doctora Nicole LePera, psicóloga clínica la Universidad de Cornell de Nueva York y The New School for Social Research.

LePera, quien es autora, entre otros libros, de How to meet yourself, agregó que los love bombers son personas altamente críticas y los halagos iniciales pueden convertirse rápidamente en vergüenza, insultos o ira. Además, cuando se enojan pueden incluso no recordarlo y, si bien tienen tendencia a disculparse, lo hacen porque son incapaces de regular sus emociones.

Seis claves para identificar a una persona que comete love bombing

Buscan una relación para sentirse seguros: las personas que practican este “bombardeo de amor” suelen tener una baja autoestima, muestran comportamientos narcisistas y son muy inseguras de sí mismas. Por eso, buscan establecer una relación, que no será para nada sana. La experta afirma que, bajo esta actitud, se esconde un deseo de control. “Te exigirá que mantengas un contacto permanente, lo que le permitirá saber siempre dónde estás e incluso reclamará que pasen todo el tiempo juntos”, advirtió. Busca que estemos en deuda: la persona demandará conocer aspectos de nuestra vida, cuanto más íntimos mejor, que más adelante utilizará como arma. Hará todo por nosotros para generarnos la sensación de que estamos en deuda con esa persona. La relación va muy rápido: si la relación va demasiado rápido, es un signo de alerta. “Es muy común en estas personas querer ir deprisa o cerrar un compromiso sin que los miembros de la nueva pareja lleguen realmente a conocerse”, indicó. Lo que realmente busca es atraparnos en la relación lo antes posible y crear la ilusión de que no podemos vivir el uno sin el otro. No respetan los límites: no tienen límites y esperan que los demás hagan lo mismo. Por ejemplo, cuando reclamemos nuestro espacio se presentará en nuestra casa aduciendo que estaba por la zona y nos exigirá que hagamos cosas juntos, por eso es importante que aprendamos a decir que no. Su amor no es incondicional: nos hará mil promesas a futuro solo para que nos comprometamos con la relación. “El amor de los que practican el love bombing viene siempre con condiciones y tienen unas expectativas muy altas sobre cómo sus parejas deben responder recíprocamente a sus regalos y acciones”, dijo LePera. Son incapaces de regular sus emociones: sus relaciones duran muy poco y siempre habla de lo imperfectas que eran, lo que no le sucede con nosotros, pero debemos leer entre líneas e identificar lo que pasó con sus anteriores parejas para evitar que nos ocurra a nosotros antes de que sea demasiado tarde y estemos en medio de una relación tóxica.

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Los love bombers buscan una relación para sentirse seguros. Foto Unsplash.

Si sospechas que estás con una persona que practica love bombing, es muy importante que sepas establecer los límites. Por lo general, este tipo de persona no sabe lo que está haciendo y su comportamiento puede desencadenarse por falta de autoestima, confianza y seguridad. Sin embargo, pueden dañar mucho a la persona que tienen al lado.