Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este lunes 6 de octubre de 2025

Clima Hoy

El clima en Mendoza para la mañana de este lunes 6 de octubre de 2025 presentará un estado parcialmente nuboso. Las temperaturas se mantendrán entre los 6.6°C en su mínima y alcanzarán los 17.5°C como máxima, ofreciendo un ambiente fresco en las primeras horas del día. A lo largo de la mañana, los vientos soplarán con una velocidad promedio de 22 km/h, asegurando una jornada ventosa. La humedad relativa se ubicará en torno al 62%, lo que puede generar una sensación térmica inferior.