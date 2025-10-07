Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este martes 7 de octubre de 2025

Estado del tiempo

En la mañana de este martes 7 de octubre de 2025, el clima en Salta estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas llegarán a 3.4°C mientras que la temperatura máxima se espera que alcance los 21.2°C. El viento soplará a una velocidad máxima de 8 km/h, y la humedad alcanzará un 91%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Durante la tarde, Salta tendrá cielos parcialmente nubosos, manteniendo condiciones similares a la mañana en términos de nubosidad y son escasas las probabilidades de precipitación. Al acercarse la noche, los vientos podrían aumentar hacía 9 km/h.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Salta

Se recomienda vestir en capas debido a la variación de las temperaturas a lo largo del día. No olvide protegerse del sol durante las horas pico aunque no se prevean intensos rayos solares, ya que el índice de radiación UV puede sorprender.