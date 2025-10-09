Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este jueves 9 de octubre de 2025

Estado del clima

Hoy en Ciudad De Buenos Aires, el clima comenzará con una mañana fresca y ligera nubosidad. Las temperaturas mínimas descenderán hasta los 9°C, ofreciendo un ambiente fresco para el inicio del día. Se experimentará un leve incremento en la velocidad del viento que alcanzará hasta 8 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Para la tarde y noche, se espera que el clima continúe con características similares, aunque la temperatura máxima del día alcanzará los 16°C. La humedad relativa rondará en torno al 66%, lo que podría hacer sentir el ambiente algo más húmedo. Los vientos se mantendrán moderados, con algunas rachas alcanzando los 12 km/h.

Recuerde siempre llevar un abrigo en la mañana y seguir las recomendaciones locales de vestimenta para un día variable.