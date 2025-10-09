Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este jueves 9 de octubre de 2025

Clima en Córdoba

Hoy en Córdoba, el clima se presenta con un cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 7.3°C, mientras que la máxima alcanzará los 21.9°C. Durante la mañana, las condiciones climáticas incluirán una velocidades de viento máxima de 23 km/h. La humedad se mantendrá alrededor de 54%. Esta combinación de temperaturas y humedad hará del clima algo templado y cómodo en las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Durante la tarde y noche, se prevé que el clima continúe con el cielo parcialmente nuboso. La temperatura se mantendrá cercana a los 21.9°C. Es importante destacar que las ráfagas de viento podrían aumentar a lo largo de la jornada, alcanzando velocidades de 15 km/h. Sin embargo, no se espera ningún tipo de precipitación significativa a lo largo del día, lo que garantiza una tarde libre de lluvias. Al llegar la noche, la temperatura empezará a descender gradualmente.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 9 de octubre de 2025

El amanecer en Córdoba será a las 08:12, mientras que el atardecer se producirá a las 18:21. Este día tendrá una duración del período luminoso lo suficientemente prolongada como para disfrutar actividades al aire libre en la tarde, con la tranquilidad de que las condiciones meteorológicas se mantendrán estables y favorables.