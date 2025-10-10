Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este viernes 10 de octubre de 2025

Clima diario

En Santa Fe, el clima de la mañana se prevé con condiciones parcialmente nubladas y una temperatura mínima de 7.9°C. A lo largo del día, los vientos alcanzarán una velocidad máxima de 11 km/h, proporcionando un ambiente ventoso con una humedad del 85%. No se esperan precipitaciones, lo que permite disfrutar del día al aire libre sin preocupaciones de lluvia.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Durante la tarde, el clima se mantendrá con cielos parcialmente nublados y la temperatura alcanzará un máximo de 18.5°C. La noche seguirá con similares condiciones climáticas. Es un buen momento para observar las estrellas debido a la baja probabilidad de lluvia y la visibilidad clara.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 10 de octubre de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 07:59 y se pondrá a las 18:06. La luna se alza a las 17:23, ofreciendo una excelente oportunidad para disfrutar de noches despejadas en la ciudad.