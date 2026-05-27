Niebla en Buenos Aires. Foto: NA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta violeta por niebla para este miércoles 27 de mayo y que se estirará para el jueves 28. La misma alcanza tanto a la Ciudad de Buenos Aires, como el Conurbano bonaerense y amplias zonas del centro y norte de la Argentina.

Según el mapa oficial difundido por el organismo, la advertencia abarca al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), gran parte de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco y sectores de Santiago del Estero. También incluye regiones de Córdoba, San Luis, La Rioja, Catamarca y Tucumán.

A qué hora se recomienda no salir en Buenos Aires por la niebla

La franja más delicada para circular en Buenos Aires se concentrará durante la madrugada y la mañana, que es justamente el período en el que el SMN ubica la mayor persistencia de bancos de niebla y neblina. En ese tramo del día, la visibilidad puede caer de forma marcada y volver más riesgoso cualquier traslado, sobre todo en accesos, autopistas y rutas donde el fenómeno suele sentirse con mayor intensidad.

Es por ello que, si no es imprescindible, la recomendación práctica es evitar salir en las primeras horas del día y postergar movimientos hasta que el aire comience a mezclarse y la niebla empiece a disiparse.

Niebla en Buenos Aires. Foto: NA

El problema no pasa por la lluvia ni por un frente severo, sino por la capacidad de la niebla para alterar de forma directa la rutina diaria: complica la conducción, reduce la percepción de distancia y puede afectar también vuelos y servicios de transporte.

Pronóstico extendido: cómo sigue el clima en Buenos Aires

Miércoles 27 de mayo: mínima de 9 °C y máxima de 16 °C. Niebla durante la madrugada y mañana, mientras que el resto del día estará nublado.

Jueves 28 de mayo: mínima de 11 °C y máxima de 17 °C. Neblina durante la madrugada y mañana y cielo nublado el resto del día.

Viernes 29 de mayo: 12 °C de mínima y 17 °C de máxima con cielo mayormente nublado.

Sábado 30 de mayo: 10 °C de mínima y 18 °C de máxima con neblina a la madrugada y mañana. El cielo estará parcialmente nublado el resto de la jornada.

Qué significa una alerta violeta y por qué la niebla puede ser tan peligrosa

La alerta violeta se utiliza para advertir sobre fenómenos que pueden generar inconvenientes o dificultades en el normal desenvolvimiento de la vida social. En el caso de la niebla, el riesgo principal no está en la lluvia ni en el frío extremo, sino en la reducción significativa de la visibilidad, que puede alterar el tránsito y las operaciones de transporte en general.

La niebla puede ser especialmente peligrosa porque no siempre tiene una densidad uniforme: puede intensificarse en pocos kilómetros y cambiar bruscamente las condiciones de manejo. Cuando la visibilidad cae a valores muy bajos —incluso por debajo de los 100 metros en algunos sectores reportados del conurbano— los conductores tienen menos margen para reaccionar ante frenadas, obstáculos o maniobras inesperadas, lo que eleva el riesgo de accidentes viales.