Niebla en Buenos Aires. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia por niebla para este martes 26 de mayo que alcanza a gran parte de la provincia de Buenos Aires y otras regiones del país. El fenómeno podría generar importantes complicaciones para circular en rutas, autopistas y accesos durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

Según el mapa oficial difundido por el organismo, la advertencia abarca gran parte del territorio bonaerense, incluida el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), además de sectores de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. La situación responde a las condiciones de alta humedad y escaso viento que favorecen la formación de bancos de niebla densos.

Alerta por niebla en distintos puntos del país. Foto: SMN.

Desde el SMN indicaron que la visibilidad podría reducirse considerablemente en distintos puntos, especialmente en rutas y caminos rurales, por lo que recomiendan extremar las precauciones al conducir.

Recomendaciones por la niebla

Ante este tipo de fenómenos, las autoridades sugieren:

Evitar circular si no es necesario.

Mantener una distancia prudente entre vehículos.

Utilizar luces bajas y antiniebla.

Reducir la velocidad.

No detenerse sobre la calzada o banquina.

Estar atentos a la información oficial y al estado de rutas.

La advertencia comenzó a regir durante la madrugada y podría extenderse hasta las primeras horas del martes, dependiendo de la evolución de las condiciones meteorológicas.

Cómo sigue el clima en el AMBA

Martes 26 de mayo: mínima de 9 °C y máxima de 16 °C. Se espera neblina durante la mañana.

Miércoles 27 de mayo: mínima de 9 °C y máxima de 15 °C. También se espera neblina durante las primeras horas del día.

Jueves 28 de mayo: 13 °C de mínima y 17 °C de máxima con cielo mayormente nublado.

Viernes 29 de mayo: 13 °C de mínima y 17 °C de máxima. El cielo estará parcialmente nublado.

Sábado 30 de mayo: 13 °C de mínima y 17 °C de máxima. El cielo estará parcialmente nublado y soleado por la mañana.

Domingo 31 de mayo: 13 °C de mínima y 18 °C de máxima. El cielo estará parcialmente despejado.

Pronóstico extendido para Buenos Aires. Foto: SMN

Qué condiciones favorecen la formación de niebla en el AMBA

Según meteorólogos, la aparición de niebla se relaciona directamente con la combinación de alta humedad, escaso viento y temperaturas bajas durante la madrugada. En estas condiciones, el aire se enfría hasta alcanzar su punto de saturación, lo que genera la formación de diminutas gotas de agua en suspensión cerca del suelo.

En el AMBA, este fenómeno se intensifica durante el otoño, cuando las noches son más largas y el enfriamiento nocturno es más eficiente. A esto se suma la presencia de nubosidad variable, que puede retener humedad en el ambiente y favorecer la persistencia de la niebla en las primeras horas del día. El resultado son mañanas con atmósfera cargada y menor capacidad de disipación inmediata.

Niebla en Buenos Aires. Foto: NA

Cómo impactará la neblina en las calles y accesos del AMBA

El principal efecto de la niebla no estará en la temperatura, sino en la visibilidad, que puede reducirse de manera significativa, especialmente durante las primeras horas del día. Esto tiene un impacto directo en el tránsito: calles, autopistas y accesos al AMBA pueden registrar circulación más lenta, mayor precaución al conducir y demoras en los desplazamientos.

Además, la niebla dificulta la percepción de distancias y la detección de otros vehículos, lo que obliga a extremar cuidados en rutas y avenidas. A nivel cotidiano, también influye en la rutina general: desde traslados laborales hasta horarios escolares, generando una sensación de jornada “más lenta” al comienzo.