Niebla en Buenos Aires. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

Este martes el AMBA amaneció con nieblas y neblinas de variadas intensidades. Si bien la mayoría de las personas piensan que ambos términos significan lo mismo, hay algunas cuestiones que diferencian a estos dos fenómenos climáticos.

La niebla y la neblina se forman de manera similar, pero la intensidad que afecta a la vista es lo que marca la principal diferencia. Además, es importante entender las diferencias para poder tomar las precauciones correspondientes.

Por qué se forman la niebla y la neblina

La niebla y la neblina se forman por pequeñas gotas de agua que quedan suspendidas en el aire, cerca de la superficie terrestre. Esto se genera cuando el aire húmedo se enfría y alcanza el punto de condensación.

Estos fenómenos climáticos se dan más en otoño e invierno, y especialmente en la madrugada o la primera mañana, cuando hay poco viento y las temperaturas son bajas. Mayormente aparecen cuando:

Hay alta humedad.

Las temperaturas son bajas.

Hay poco movimiento aire.

Niebla en Buenos Aires. Foto: NA

Cuál es la principal diferencia entre estos dos fenómenos climáticos

Los especialistas indicaron que la principal diferencia entre la niebla y la neblina es el nivel de visibilidad:

Niebla : aparece cuando la visibilidad horizontal es menor a 1 kilómetro.

Neblina: aparece cuando la visibilidad supera 1 kilómetro, aunque el ambiente se sigue viendo opaco o brumoso.

Es decir, la niebla es más densa y puede traer problemas a la hora de circular con un vehículo, mientras que la neblina es más suave y permite ver mejor a distancia.

Los riegos de la niebla

Cuando hay niebla, los riesgos en rutas, autopistas y aeropuertos son mayores. Por eso, cuando se presenta este fenómeno climático, se emiten alertas o recomendaciones para los conductores. Los riesgos principales son:

Reducción drástica de la visibilidad.

Mayor posibilidad de accidentes.

Demoras en vuelos y transporte.

Sensación térmica más fría y ambiente húmedo.

Por el contrario, la neblina no suele generar interrupciones importantes, aunque puede reducir parcialmente la visibilidad en calles y rutas.

Niebla en Buenos Aires. Foto: NA

Las recomendaciones para manejar con niebla