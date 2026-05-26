Seguro no lo sabías: ¿cuál es la característica principal que diferencia a la niebla de la neblina?
Estos fenómenos climáticos se presentan mayormente en otoño e invierno, y especialmente en la madrugada o la primera mañana. Es importante entender la diferencia entre cada uno para tomar las precauciones correspondientes.
Este martes el AMBA amaneció con nieblas y neblinas de variadas intensidades. Si bien la mayoría de las personas piensan que ambos términos significan lo mismo, hay algunas cuestiones que diferencian a estos dos fenómenos climáticos.
La niebla y la neblina se forman de manera similar, pero la intensidad que afecta a la vista es lo que marca la principal diferencia. Además, es importante entender las diferencias para poder tomar las precauciones correspondientes.
Por qué se forman la niebla y la neblina
La niebla y la neblina se forman por pequeñas gotas de agua que quedan suspendidas en el aire, cerca de la superficie terrestre. Esto se genera cuando el aire húmedo se enfría y alcanza el punto de condensación.
Estos fenómenos climáticos se dan más en otoño e invierno, y especialmente en la madrugada o la primera mañana, cuando hay poco viento y las temperaturas son bajas. Mayormente aparecen cuando:
- Hay alta humedad.
- Las temperaturas son bajas.
- Hay poco movimiento aire.
Cuál es la principal diferencia entre estos dos fenómenos climáticos
Los especialistas indicaron que la principal diferencia entre la niebla y la neblina es el nivel de visibilidad:
- Niebla: aparece cuando la visibilidad horizontal es menor a 1 kilómetro.
- Neblina: aparece cuando la visibilidad supera 1 kilómetro, aunque el ambiente se sigue viendo opaco o brumoso.
Es decir, la niebla es más densa y puede traer problemas a la hora de circular con un vehículo, mientras que la neblina es más suave y permite ver mejor a distancia.
Los riegos de la niebla
Cuando hay niebla, los riesgos en rutas, autopistas y aeropuertos son mayores. Por eso, cuando se presenta este fenómeno climático, se emiten alertas o recomendaciones para los conductores. Los riesgos principales son:
- Reducción drástica de la visibilidad.
- Mayor posibilidad de accidentes.
- Demoras en vuelos y transporte.
- Sensación térmica más fría y ambiente húmedo.
Por el contrario, la neblina no suele generar interrupciones importantes, aunque puede reducir parcialmente la visibilidad en calles y rutas.
Las recomendaciones para manejar con niebla
- Reducir la velocidad.
- Mantener distancia con otros vehículos.
- Utilizar luces bajas o antiniebla.
- Evitar luces altas, porque empeoran la visibilidad.
- No realizar maniobras bruscas.