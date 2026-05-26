Niebla en Buenos Aires. Foto: NA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta violeta por niebla para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y sus alrededores, en una jornada marcada por la visibilidad reducida, demoras en accesos y complicaciones operativas en vuelos y rutas. El fenómeno se convirtió en el principal problema meteorológico de estos días, incluso sin lluvias ni frío extremo, por su impacto directo en la circulación y la rutina matinal.

El aviso está asociado a bancos de niebla y neblinas persistentes que pueden reaparecer durante la noche, la madrugada y las primeras horas de la mañana, tramo del día donde la visibilidad cae con más fuerza. Por eso, la atención pasa ahora por saber hasta cuándo continuará la advertencia que comenzó este martes y qué localidades seguirán bajo este escenario de baja visibilidad.

Hasta cuándo sigue la alerta violeta por niebla en Buenos Aires

La alerta violeta por niebla en Buenos Aires comenzó a regir el martes 26 de mayo y, según los reportes sobre el aviso del SMN, se extenderá hasta el miércoles 27, con mayor intensidad durante la noche, la madrugada y las primeras horas de la mañana.

Niebla en Buenos Aires. Foto: NA

Eso significa que el problema puede repetirse en distintos tramos horarios mientras persistan las condiciones de alta humedad, poco viento y estabilidad atmosférica. En ese marco, el foco del pronóstico está puesto en cuándo empezará a disiparse la niebla y si el fenómeno seguirá afectando los accesos y desplazamientos cotidianos en el AMBA y la provincia de Buenos Aires.

Qué localidades del AMBA y la provincia de Buenos Aires están afectadas

Según el mapa de advertencias del SMN, algunas de las localidades de Buenos Aires que estarán afectadas por niebla el miércoles 27 de mayo son: Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto - Escobar - San Fernando - San Isidro - Tigre - Vicente López - Brand Almirante Brown - Avellaneda - Berazategui - Florencio Varela - Lanús - Lomas de Zamora - Presidente Perón - Quilmes - Brand General Alvear - General Belgrano - General Paz - Las Flores - Lobos - Monte - Navarro - Roque Pérez - Saladillo - Ayacucho - Este de General Lavalle - La Costa - Balcarce - General Guido - Maipú - Noroeste de General Juan Madariaga - Noroeste de Mar Chiquita - Oeste de General Pueyrredón.

Además, las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y parte de Chaco también están bajo alerta.

Alerta violeta por niebla el 27 de mayo. Foto: Servicio Meteorológico Nacional

Qué significa una alerta violeta y por qué la niebla puede ser tan peligrosa

La alerta violeta se utiliza para advertir sobre fenómenos que pueden generar inconvenientes o dificultades en el normal desenvolvimiento de la vida social. En el caso de la niebla, el riesgo principal no está en la lluvia ni en el frío extremo, sino en la reducción significativa de la visibilidad, que puede alterar el tránsito y las operaciones de transporte en general.

La niebla puede ser especialmente peligrosa porque no siempre tiene una densidad uniforme: puede intensificarse en pocos kilómetros y cambiar bruscamente las condiciones de manejo. Cuando la visibilidad cae a valores muy bajos —incluso por debajo de los 100 metros en algunos sectores reportados del conurbano— los conductores tienen menos margen para reaccionar ante frenadas, obstáculos o maniobras inesperadas, lo que eleva el riesgo de accidentes viales.

Qué recomienda el SMN para circular con baja visibilidad

Frente a este escenario, tanto el Servicio Meteorológico Nacional como distintos organismos de seguridad vial recomiendan evitar traslados innecesarios siempre que sea posible, y en caso de tener que circular, hacerlo con luces bajas encendidas, velocidad reducida y una distancia mayor entre vehículos. También se aconseja no realizar sobrepasos y evitar maniobras bruscas, especialmente en rutas y accesos con bancos de niebla persistentes.

Otro punto importante es no usar luces altas, porque su reflejo sobre las gotas suspendidas en el aire puede empeorar la visión del conductor. Si las condiciones se vuelven extremas, la recomendación es detenerse únicamente en un lugar seguro, sin quedar sobre la calzada o la banquina, y seguir las actualizaciones oficiales del pronóstico y del estado del tránsito.