Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este sábado 11 de octubre de 2025

Pronóstico Diario
sábado, 11 de octubre de 2025, 06:00

Clima en Ciudad De Buenos Aires por la mañana

En la mañana de este sábado, se espera un tiempo parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas rondando los 8.6°C. Aunque las posibilidades de precipitaciones son bajas, siempre es bueno estar preparado para cualquier eventualidad. El viento soplará con una velocidad máxima de 8 km/h, ofreciendo una brisa moderada que se mantendrá constante durante las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Por la tarde y noche, la temperatura máxima alcanzará alrededor de 16°C. Se mantendrá el cielo parcialmente nuboso, aunque sin probabilidad de lluvias significativas. La humedad será de 62%, lo que brinda un ambiente relativamente seco en comparación con otras jornadas. Los vientos serán suaves, promediando los 5 km/h, brindando tranquilidad para actividades al aire libre.

En el aspecto astronómico, el sol hará su aparición a las 07:57, mientras que se despedirá del cielo a las 17:50. Esta información es crucial para aquellos interesados en disfrutar de un día completo al aire libre o planificar actividades a la intemperie.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Ciudad De Buenos Aires

Para maximizar tu disfrute del día, se recomienda llevar consigo una chaqueta ligera para las horas más frías y aprovechar las horas de sol con actividades al exterior. No olvides protegerte del sol con bloqueador solar, a pesar de los cielos parcialmente cubiertos.