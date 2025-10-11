Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este sábado 11 de octubre de 2025

Pronóstico Diario

Clima en Ciudad De Buenos Aires por la mañana

En la mañana de este sábado, se espera un tiempo parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas rondando los 8.6°C. Aunque las posibilidades de precipitaciones son bajas, siempre es bueno estar preparado para cualquier eventualidad. El viento soplará con una velocidad máxima de 8 km/h, ofreciendo una brisa moderada que se mantendrá constante durante las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Por la tarde y noche, la temperatura máxima alcanzará alrededor de 16°C. Se mantendrá el cielo parcialmente nuboso, aunque sin probabilidad de lluvias significativas. La humedad será de 62%, lo que brinda un ambiente relativamente seco en comparación con otras jornadas. Los vientos serán suaves, promediando los 5 km/h, brindando tranquilidad para actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 11 de octubre de 2025

En el aspecto astronómico, el sol hará su aparición a las 07:57, mientras que se despedirá del cielo a las 17:50. Esta información es crucial para aquellos interesados en disfrutar de un día completo al aire libre o planificar actividades a la intemperie.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Ciudad De Buenos Aires

Para maximizar tu disfrute del día, se recomienda llevar consigo una chaqueta ligera para las horas más frías y aprovechar las horas de sol con actividades al exterior. No olvides protegerte del sol con bloqueador solar, a pesar de los cielos parcialmente cubiertos.