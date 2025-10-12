Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este domingo 12 de octubre de 2025

Clima Diario

Hoy en Corrientes tenemos un clima fluctuante con cielos que se presentan parcialmente nubosos. Durante la mañana, las temperaturas mínimas alcanzarán los 8.2°C, mientras que los vientos soplarán a una velocidad de 9 km/h. La humedad será intensa, rondando el 94%, lo que generará una sensación de frescura en el ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Por la tarde, las temperaturas subirán hasta un máximo de 18.8°C. Se prevé que los cielos continúen parcialmente nubosos y la sensación de humedad persista. Los vientos continuarán soplando a una velocidad moderada de 9 km/h, aportando una brisa fresca durante las horas vespertinas. No se esperan precipitaciones para la jornada, por lo que las actividades al aire libre no deberían verse interrumpidas.

Recuerde siempre consultar el pronóstico del tiempo antes de salir para estar preparado ante cualquier cambio climático inesperado.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 12 de octubre de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, el amanecer será visible a las 07:42 hs y el atardecer ocurrirá alrededor de las 18:08 hs, brindando aproximadamente diez horas de luz diurna para disfrutar de las actividades bajo el sol.