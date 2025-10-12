Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este domingo 12 de octubre de 2025

Clima y tiempo

Para este clima, la mañana en Formosa nos recibe con un cielo parcialmente nuboso y una temperatura mínima de 7.9°C. La humedad relativa será del 41% y los vientos moderados alcanzarán una velocidad de hasta 10 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Durante la tarde, las condiciones persistirán similares, con una temperatura máxima de 20.5°C y cielos parcialmente cubiertos. Aunque el clima se mantendrá agradable, se recomienda estar atento a posibles cambios debido a un aumento en la intensidad del viento, con ráfagas que podrían alcanzar los 17 km/h. La noche mantendrá el mismo estado del cielo, con una humedad ligeramente adicional. No se prevé precipitación, lo que hace de este un día ideal para actividades al aire libre.

Es importante aprovechar este clima agradable manteniendo precauciones habituales debido a los vientos moderados.