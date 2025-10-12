Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este domingo 12 de octubre de 2025

Tiempo en San Juan

En San Juan, este domingo 12 de octubre de 2025, el clima matutino estará parcialmente nuboso con temperaturas mínimas de 9.2°C. La cantidad de lluvia será prácticamente nula, por lo que podemos esperar un inicio de día sin precipitaciones. El viento soplará con una velocidad promedio de 7 km/h, contribuyendo a una atmósfera fresca y agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Por la tarde en San Juan, continuamos con un cielo parcialmente nuboso donde las temperaturas alcanzarán máximas de alrededor de 20.4°C. Aunque el riesgo de precipitaciones es casi nulo con un 0% de probabilidad, no se descarta la posibilidad de algún cambio menor en el transcurso del día. El viento seguirá soplando a un ritmo similar al de la mañana, complementando las condiciones generales del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 12 de octubre de 2025

El amanecer en San Juan está previsto para las 08:29, mientras que el atardecer está programado para las 18:37. A lo largo del día, tendremos alrededor de diez horas de luz diurna que nos permitirán disfrutar al máximo de las actividades al aire libre.