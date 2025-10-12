Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este domingo 12 de octubre de 2025

Tiempo en San Juan
domingo, 12 de octubre de 2025, 06:03

En San Juan, este domingo 12 de octubre de 2025, el clima matutino estará parcialmente nuboso con temperaturas mínimas de 9.2°C. La cantidad de lluvia será prácticamente nula, por lo que podemos esperar un inicio de día sin precipitaciones. El viento soplará con una velocidad promedio de 7 km/h, contribuyendo a una atmósfera fresca y agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Por la tarde en San Juan, continuamos con un cielo parcialmente nuboso donde las temperaturas alcanzarán máximas de alrededor de 20.4°C. Aunque el riesgo de precipitaciones es casi nulo con un 0% de probabilidad, no se descarta la posibilidad de algún cambio menor en el transcurso del día. El viento seguirá soplando a un ritmo similar al de la mañana, complementando las condiciones generales del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 12 de octubre de 2025

El amanecer en San Juan está previsto para las 08:29, mientras que el atardecer está programado para las 18:37. A lo largo del día, tendremos alrededor de diez horas de luz diurna que nos permitirán disfrutar al máximo de las actividades al aire libre.