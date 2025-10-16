Accidente por un experimento de química en un colegio de Palermo: el parte médico de los estudiantes internados

Sucedió en el Guadalupe, ubicado en Paraguay entre Medrano y Julián Álvarez. La semana pasada hubo un accidente similar en Pergamino.

Colegio Guadalupe Foto: Google Maps

Dos de los adolescentes que sufrieron heridas por la explosión durante una feria de ciencias en el Colegio Guadalupe en el barrio porteño de Palermo continúan internados, uno de ellos en estado reservado.

Fuentes del Ministerio de Salud porteño informaron que uno de los pacientes se encuentra en el Hospital Gutiérrez, mientras que el otro en el Hospital de Quemados.

Colegio Guadalupe de Palermo. Foto: X

El menor que está en el Fernández “fue el más comprometido y se encuentra en estado reservado”. Acerca del otro chico, informaron que está “estable” y que recibe “atención especializada y seguirá recibiendo curaciones durante los días posteriores”.

Cómo fue la explosión

El hecho ocurrió este miércoles 15 de octubre en la escuela ubicada sobre la calle Paraguay 3925 mientras se desarrollaba una feria de ciencias. En medio de la demostración, en la que se utilizaba alcohol y fuego, una mesa explotó y generó varios heridos.

La explosión del experimento ocurrió en un colegio de Palermo Foto: Google Maps

Entre los lesionados hubo cinco estudiantes, todos ellos menores de edad, de los cuales cuatro debieron ser trasladados a los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires.

Este caso sucedió a menos de una semana de la explosión, también en una feria, en Rancagua, donde una menor resultó gravemente herida y todavía continúa internada en el Hospital Garrahan.

