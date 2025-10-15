“Vi como un chico se prendió fuego de pies a cabeza”: habló un alumno del colegio de Palermo donde ocurrió la explosión

El joven dijo que el profesor se escondió y que no había matafuegos cercanos. cinco menores resultados heridos por la explosión.

La explosión del experimento ocurrió en un colegio de Palermo Foto: Google Maps

Momentos de tensión se vivieron este martes cuando cinco menores de edad sufrieron quemaduras graves tras producirse una explosión mientras se realizaba un experimento de Química con alcohol etílico en un colegio del barrio porteño de Palermo.

Colegio Guadalupe de Palermo. Foto: X

Al respecto, un estudiante dialogó con la prensa y remarcó que en el sitio “no había matafuegos” y que la tragedia “podría haberse evitado”.

“Vi como un chico se prendió fuego de pies a cabeza”, añadió el menor y sostuvo que el objeto que se incendió era “una mesa de madera”.

“La mesa explotó, estaban haciendo un experimento. Según lo que vi se quemó rostro y pecho. Yo vi que se prendió fuego entero, vi a otro que también se lo llevaban”, detalló.

Sobre la reacción de los docentes tras el incidente, explicó: “Nos dijeron que estemos tranquilos, que el chico estaba bien. Yo sabía que estaba la muestra, pero no sabía que iban a manipular tanto fuego. Fue tremendo, no pueden dejar al libre uso alcohol y fuego a menores”.