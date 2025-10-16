Una azafata argentina contó cuánto gana y se volvió viral tras revelar los beneficios que recibe

La joven vive en Dubai y destacó en las redes por despejar todas las dudas de los usuarios. La suma que gana sorprendió a todos.

Emirates, aerolínea, Agencia NA

Una azafata argentina que trabaja para la aerolínea Emirates se volvió viral y generó revuelo en las redes sociales. La joven reveló cuánto cobra y cuáles son los beneficios que tiene por formar parte de una de las compañías de aviones más grandes del mundo con base en Dubai. Su nombre es Victoria y respondió todas las preguntas de los usuarios.

El video fue grabado mientras se preparaba para volar a Estados Unidos y explicó que el sueldo que gana por ser azafata es de 1.200 dólares por mes, aunque esa cifra se suma dependiendo las horas de vuelo: “Depende de la cantidad de trayectos que te toquen cada mes”, aclaró.

Cuánto gana una azafata en 2025. Fuente: Tiktok @vicapano

El monto del salario sorprendió, ya que en el imaginario social parecía que los tripulantes de cabina ganaban mucho más. Sin embargo, la joven hizo una salvedad: “No pagamos alquiler, ni siquiera el transporte desde y hacia el trabajo, y encima tenemos descuentos en todo el mundo”, contó.

La tripulante de Emirates aseguró que la compañía la aloja en Dubai y que le paga todos los traslados al aeropuerto, lo que le permite ahorrar buena parte de su salario. Por otro lado, insistió en que los empleados disfrutan de tarifas especiales en vuelos y hoteles. “Por trabajar en Emirates tenemos viajes gratis o muy baratos para nosotros y para nuestras familias”, agregó.

Emirates, compañía aérea

Cuánto gana una azafata en octubre de 2025

Victoria, en su video, comparó su situación con otras azafatas de líneas europeas, y reveló que suelen ganar entre 1.500 y 2.000 euros mensuales brutos, pero deben cubrir sus propios gastos de vivienda y transporte. En España, por ejemplo, los sueldos iniciales rondan entre 1.200 y 1.400 euros en aerolíneas como Iberia Express o Vueling.

Con más de 20.000 tripulantes de cabina de distintas nacionalidades, Emirates se destaca por ofrecer condiciones laborales que buscan atraer personal de todo el mundo, en un sector donde la competencia es cada vez mayor.