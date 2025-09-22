Sueldos de empleadas domésticas: cuánto cobrarán en octubre de 2025 con el aumento y bono adicional

El incremento totaliza un 6,64% acumulado y alcanza a todas las categorías.

Empleadas domésticas. Foto: Freepik.

En octubre de 2025, las empleadas domésticas tendrán el impacto del último tramo de aumento anual y el pago de un bono extra según las horas trabajadas. En la categoría más alta, los sueldos mensuales llegarán hasta $511.800.

El ajuste salarial se aplica de acuerdo con la Resolución 1/2025 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), que estableció un esquema escalonado de incrementos durante el año.

La presidenta de la CNTCP, Sara Alicia Gatti, explicó que “se trató de un esquema escalonado que incluyó a todas las categorías” y que el objetivo es que los salarios reflejen los acuerdos paritarios alcanzados durante 2025.

Empleadas domésticas: cuánto se cobra por hora y por mes en octubre de 2025

Los sueldos mínimos que aplican según categoría y modalidad

Supervisores/as

Con retiro : $3.683,21 por hora - $459.471,73 por mes

Sin retiro: $4.034,05 por hora - $511.800,22 por mes

Tareas específicas

Con retiro : $3.487,00 por hora - $426.875,19 por mes

Sin retiro: $3.822,91 por hora - $475.184,56 por mes

Caseros/as

$3.293,99 por hora - $416.485,63 por mes

Cuidado de personas

Con retiro : $3.293,99 por hora - $416.485,63 por mes

Sin retiro: $3.683,21 por hora - $464.129,59 por mes

Tareas generales

Con retiro : $3.052,99 por hora - $374.541,36 por mes

Sin retiro: $3.293,99 por hora - $416.485,63 por mes

Bono adicional para empleadas domésticas: cómo se paga y a quiénes le corresponde

Las empleadas domésticas cobrarán un bono no remunerativo, correspondiente al trabajo hecho en septiembre. El monto depende de las horas semanales trabajadas:

Más de 16 horas : $9.500

Entre 12 y 16 horas : $6.000

Hasta 12 horas: $4.000

*El bono se paga en efectivo junto con el sueldo, pero no integra el salario básico, ni genera aportes ni antigüedad. En el recibo debe figurar como un ítem separado.

Sueldos de media jornada y bono adicional