Sueldos de empleadas domésticas: cuánto cobrarán en octubre de 2025 con el aumento y bono adicional
En octubre de 2025, las empleadas domésticas tendrán el impacto del último tramo de aumento anual y el pago de un bono extra según las horas trabajadas. En la categoría más alta, los sueldos mensuales llegarán hasta $511.800.
El ajuste salarial se aplica de acuerdo con la Resolución 1/2025 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), que estableció un esquema escalonado de incrementos durante el año.
La presidenta de la CNTCP, Sara Alicia Gatti, explicó que “se trató de un esquema escalonado que incluyó a todas las categorías” y que el objetivo es que los salarios reflejen los acuerdos paritarios alcanzados durante 2025.
Empleadas domésticas: cuánto se cobra por hora y por mes en octubre de 2025
Los sueldos mínimos que aplican según categoría y modalidad
Supervisores/as
- Con retiro: $3.683,21 por hora - $459.471,73 por mes
- Sin retiro: $4.034,05 por hora - $511.800,22 por mes
Tareas específicas
- Con retiro: $3.487,00 por hora - $426.875,19 por mes
- Sin retiro: $3.822,91 por hora - $475.184,56 por mes
Caseros/as
- $3.293,99 por hora - $416.485,63 por mes
Cuidado de personas
- Con retiro: $3.293,99 por hora - $416.485,63 por mes
- Sin retiro: $3.683,21 por hora - $464.129,59 por mes
Tareas generales
- Con retiro: $3.052,99 por hora - $374.541,36 por mes
- Sin retiro: $3.293,99 por hora - $416.485,63 por mes
Bono adicional para empleadas domésticas: cómo se paga y a quiénes le corresponde
Las empleadas domésticas cobrarán un bono no remunerativo, correspondiente al trabajo hecho en septiembre. El monto depende de las horas semanales trabajadas:
- Más de 16 horas: $9.500
- Entre 12 y 16 horas: $6.000
- Hasta 12 horas: $4.000
*El bono se paga en efectivo junto con el sueldo, pero no integra el salario básico, ni genera aportes ni antigüedad. En el recibo debe figurar como un ítem separado.
Sueldos de media jornada y bono adicional
- Supervisor/a con retiro: $294.657 + $9.500 = $304.157
- Supervisor/a sin retiro: $322.724 + $9.500 = $332.224
- Tareas específicas con retiro: $279.000 + $9.500 = $288.500
- Tareas específicas sin retiro: $305.832 + $9.500 = $315.332
- Casero/a: $263.519 + $9.500 = $273.019
- Cuidado de personas con retiro: $263.519 + $9.500 = $273.019
- Cuidado de personas sin retiro: $294.657 + $9.500 = $304.157
- Tareas generales con retiro: $243.029 + $9.500 = $252.529
- Tareas generales sin retiro: $263.519 + $9.500 = $273.019