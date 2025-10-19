¿Mesa afuera o adentro?: cómo estará el clima este domingo de Día de la Madre

El Servicio Meteorológico Nacional lanzó su pronóstico para esta jornada especial. Qué se espera para este domingo.

Para el cierre del fin de semana se espera por la continuidad del buen clima en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, junto a temperaturas agradables.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que este domingo del Día de la Madre tendría cielo parcialmente nublado durante toda la jornada.

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 12 grados de mínima y 22 de máxima, por lo que tranquilamente se puede disfrutar de un almuerzo al aire libre.

Cómo sigue el tiempo en la Ciudad y alrededores

Para el lunes se espera nuevamente buen clima, con cielo parcialmente nublado durante todo el día; junto con temperaturas de entre 14 y 25 grados.

El martes también tendría buenas condiciones: cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana y parcialmente nublado en la tarde y noche, junto a marcas térmicas de entre 16 y 27 grados.

Para el miércoles se espera un cielo parcialmente nublado durante todo el día con temperaturas de entre 17 y 29 grados.

Alerta por vientos en Buenos Aires: las localidades afectadas el Día de la Madre

Con respecto a Buenos Aires, la alerta impacta sobre la zona sur del territorio, en el límite con Río Negro y parte de La Pampa. Las ráfagas llegarán durante la tarde y se mantendrán también en la noche del domingo 19 de octubre, el Día de la Madre.

“El área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h”, advirtieron desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las localidades afectadas son Coronel Suárez, Puan, Pigue, Tornquist, Coronel Pringles, Monte Hermoso, Punta Alta, Bahía Blanca y Carmen de Patagones, todas ubicadas en el mismo sector de la PBA.

Cabe recordar que la alerta amarilla es el nivel más bajo en la consideración de advertencias del SMN. El sitio de la entidad apunta que se activa en caso de “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

