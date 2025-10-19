Día de la Madre: entre buen tiempo y alerta amarilla por vientos fuertes, cómo va a estar el clima este domingo 19 de octubre

El Servicio Meteorológico Nacional lanzó su pronóstico para una jornada especial. Enterate qué dice el informe, en la nota.

Día de la Madre. Foto: Freepik

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció para el domingo 19 de octubre, fecha en la que se celebra el Día de la Madre, una jornada mayormente estable, con buen tiempo en casi todo el país y temperaturas agradables para disfrutar al aire libre.

En la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, el SMN prevé una jornada templada, con una mínima de 12 °C y una máxima de 22 °C. Además, el cielo estará parcialmente nublado y las lluvias están descartadas.

Primavera en Argentina. Foto: NA (Marcelo Capece)

De todas maneras, cabe señalar que rige una alerta amarilla por vientos fuertes para el sur bonaerense, donde las ráfagas podrían alcanzar los 75 km/h.

Día de la Madre: cómo estará el clima en el resto de la Argentina

En el Noroeste (NOA), se prevén máximas entre 30 y 32 grados, con cielo mayormente despejado y condiciones cálidas durante la tarde. En tanto, en el Noreste (NEA) y la región del Litoral, las marcas térmicas rondarán entre los 28 °C y 30 °C, con nubosidad variable y baja probabilidad de lluvias aisladas en sectores de Misiones y Corrientes.

La región central, que incluye provincias como Córdoba y Santa Fe, registrará máximas de entre 26 °C y 28 °C, acompañadas por cielo algo nublado y viento leve del norte. Mientras que en el área Pampeana, el SMN estima valores entre 24 y 26 grados, con condiciones similares.

Asimismo en Cuyo y el norte de la Patagonia, las máximas también oscilarán entre 24 °C y 26 °C, aunque con algo más de viento hacia la tarde. Para el extremo sur del país, el panorama será más fresco, con temperaturas que irán de los 20 °C a los 24 °C y cielo mayormente nublado, además de posibilidad de lluvias aisladas en Tierra del Fuego.