Buenos Aires bajo alerta amarilla durante el Día de la Madre: las localidades afectadas por un intenso fenómeno

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió acerca de la aparición de un importante fenómeno que puede complicar los planes para celebrar en familia.

Fuertes ráfagas de viento.

El fin de semana que comienza el sábado 18 de octubre tiene la particularidad de tener el Día de la Madre en Argentina, celebrado el domingo 19. En este contexto, conocer el clima resulta fundamental a la hora de realizar planes, por lo que un dato del pronóstico puede complicar a distintas localidades de Buenos Aires.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, rige una advertencia de color amarillo para distintas provincias por vientos fuertes para la jornada del domingo 18. Entre los sectores afectados, aparece Buenos Aires en zonas clave.

Alerta meteorológica por viento fuerte: Buenos Aires y otras 11 provincias afectadas

Alerta por vientos en 8 provincias de Argentina

En detalle, las provincias afectadas son La Pampa, San Luis, Córdoba, Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca, además de la ya mencionada Buenos Aires.

Mientras que, en Catamarca, San Juan y Córdoba se esperan las fuertes ráfagas de viento por la tarde, en sitios como La Rioja y San Luis se extienden durante todo el día. En Mendoza, por ejemplo, los intensos vientos se darán durante la madrugada.

Alerta por vientos en distintas provincias de Argentina. Foto: SMN

Alerta por vientos en Buenos Aires: las localidades afectadas el Día de la Madre

Con respecto a Buenos Aires, la alerta impacta sobre la zona sur del territorio, en el límite con Río Negro y parte de La Pampa. Las ráfagas llegarán durante la tarde y se mantendrán también en la noche del domingo 19 de octubre, el Día de la Madre.

“El área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h”, advirtieron desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las localidades afectadas son Coronel Suárez, Puan, Pigue, Tornquist, Coronel Pringles, Monte Hermoso, Punta Alta, Bahía Blanca y Carmen de Patagones, todas ubicadas en el mismo sector de la PBA.

Las localidades de Buenos Aires afectadas por la alerta por fuertes vientos. Foto: SMN

Cabe recordar que la alerta amarilla es el nivel más bajo en la consideración de advertencias del SMN. El sitio de la entidad apunta que se activa en caso de “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Alerta por fuertes vientos en Buenos Aires durante el Día de la Madre: las recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional