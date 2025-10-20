Verano en Buenos Aires: cómo estará el clima en el comienzo de la semana y cuándo volverán las lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional brindó el pronóstico para el inicio de la semana, que se espera con buenas condiciones del clima.

El inicio de semana sería con buen clima en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, junto a temperaturas agradables y en ascenso.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que el lunes se presenta con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada.

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 13 grados de mínima y 25 de máxima.

Cómo sigue el tiempo en la Ciudad y alrededores

El martes también tendría buenas condiciones: cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana y parcialmente nublado en la tarde y noche, junto a marcas térmicas de entre 14 y 27 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa el regreso de las tormentas a Buenos Aires, con un pronóstico que indica qué día de la semana se esperan precipitaciones y cómo se comportarán las temperaturas durante esa jornada.

De esta manera, para el miércoles podrían retornar las precipitaciones, con cielo mayormente nublado y probabilidad de chaparrones en la tarde y noche; junto con temperaturas de entre 16 y 28 grados.

¿A qué hora llueve el miércoles en CABA?

Según el Servicio Meteorológico Nacional, las lluvias llegarían a la Ciudad de Buenos Aires durante la tarde-noche del miércoles, con temperaturas que irán de los 17 °C a los 28 °C.

El jueves se prevé una mejora en las condiciones, con cielo algo nublado y marcas entre 18 °C y 29 °C. Sin embargo, el alivio será corto: el viernes regresará la inestabilidad, con lluvias persistentes durante toda la jornada y un marcado descenso de la temperatura, que irá de 16 °C a 21 °C.