Es oficial: confirman el feriado del viernes 24 de octubre y se viene un nuevo fin de semana largo

En esta ocasión, los trabajadores disfrutarán de un fin de semana largo de tres días.

Calendario Foto: Unsplash

Los trabajadores de algunos municipios de la provincia de Buenos Aires podrán disfrutar de un nuevo fin de semana largo, ya que se declaró feriado el próximo viernes 24 de octubre. A diferencia de otros días de descanso, este asueto no será nacional, sino que se aplicará únicamente en determinadas localidades bonaerenses.

El motivo del feriado es la celebración del aniversario de fundación de cada distrito. Por eso, el gobierno de la provincia de Buenos Aires estableció que los empleados del Banco Provincia y de la administración pública en estas zonas tendrán la jornada libre.

Feriado del 24 de octubre: dónde y para quiénes aplica

El asueto regirá en los siguientes municipios:

Ituzaingó: se conmemora el Día de Ituzaingó, en honor a la fundación del pueblo de Santa Rosa en 1872.

Ramallo: celebra 161 años desde la creación del partido de Ramallo en 1864, según la Ley N° 422.

Suipacha: también cumple 161 años desde su establecimiento por ley el 24 de octubre de 1864.

Feriado del 24 de octubre: dónde y para quiénes aplica. Foto: Freepik

Estos feriados fueron establecidos mediante la Resolución 157/2025, publicada en el Boletín Oficial, que detalla las fechas no laborables de distintos municipios bonaerenses.

Próximo fin de semana largo a nivel nacional

A nivel nacional, los argentinos deberán esperar hasta el viernes 21 de noviembre, declarado día no laborable con fines turísticos, para disfrutar de un nuevo fin de semana largo. Esto se debe a que el lunes 24 será feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el jueves 20, lo que permitirá cuatro días consecutivos de descanso.

Esta fecha recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado de 1845, cuando la Confederación Argentina, liderada por Juan Manuel Rosas, resistió la invasión del ejército anglo-francés en un recodo del Río Paraná, en el norte de la provincia de Buenos Aires. A pesar de la inferioridad numérica, los defensores lograron proteger la soberanía del territorio.

Cuál es el próximo fin de semana largo a nivel nacional. Foto: Freepik

Feriados de 2025: inamovibles y trasladables

Inamovibles: 25 de diciembre (Navidad).

Trasladables: 24 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional).

Fines de semana largo restantes en 2025

Día de la Soberanía Nacional: del viernes 21 al lunes 24 de noviembre.

Día de la Virgen: del sábado 6 al lunes 8 de diciembre.

Feriados restantes en Argentina durante 2025