Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este martes 21 de octubre de 2025

Tiempo hoy

Esta mañana en Buenos Aires, el clima se presentará parcialmente nuboso con una temperatura mínima de 5.6°C. A pesar de la nubosidad, no se prevén precipitaciones significativas. La humedad relativa rondará el 92%, por lo que la sensación de frescura estará presente a lo largo de la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Por la tarde y noche, el cielo continuará con nubosidad variable, alcanzando una temperatura máxima de 15.7°C. Los vientos se mantendrán estables, con una velocidad promedio de 10 km/h, lo que contribuirá a una jornada sin sobresaltos en cuanto a cambios bruscos de temperatura. En general, se espera que las condiciones sean agradables, con una ligera brisa que podrá sentirse en algunas zonas de la ciudad.

Recomendación: Si planeas salir a caminar o realizar actividades al aire libre, se sugiere llevar abrigo ligero puesto que la humedad podría aumentar la sensación térmica.