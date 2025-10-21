Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este martes 21 de octubre de 2025

El clima esta mañana en Jujuy

Durante la mañana de este martes 21 de octubre de 2025, Jujuy presentará un clima mayormente despejado, con una temperatura mínima de 4.2°C. La clima será ideal para actividades al aire libre, ya que la humedad permanecerá en un nivel confortante de alrededor del 46%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Por la tarde, el tiempo seguirá siendo favorable, con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 18.4°C, manteniéndose agradable para recorrer la ciudad. La velocidad del viento variará durante el día, con vientos máximos que pueden alcanzar los 22 km/h, lo que podría generar una ligero frescor en las primeras horas de la tarde y noche. No se esperan precipitaciones, por lo que es un buen momento para disfrutar de paseos y actividades al aire libre.

Observaciones astronómicas

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 21 de octubre de 2025 en Jujuy es un detalle interesante para quienes planean observar el cielo. El amanecer ocurrirá a las 07:26 hs, mientras que el atardecer será a las 18:41 hs, ofreciendo un día lleno de luz para disfrutar.