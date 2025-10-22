El RENAPER estará de guardia el fin de semana entregando DNI para a las elecciones: cuáles son los centros habilitados en cada provincia
Registro Nacional de las Personas (RENAPER) atenderá durante el fin de semana en horario especial, con varios centros dedicados exclusivamente a la entrega de Documentos Nacionales de Identidad (DNI) con motivo de las Elecciones Legislativas del domingo 26 de octubre.
Los centros funcionarán únicamente para retirar los documentos ya tramitados y listos para entrega, y solo podrán ser retirados por el titular y presentando la constancia de trámite correspondiente.
“El objetivo es garantizar que todas las personas que hayan tramitado su documento puedan contar con él a tiempo para ejercer su derecho al voto”, indicó el Ministerio del Interior.
Centros del RENAPER habilitados y horarios de atención
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Paseo Colón: 08 a 16 horas
Dirección: Paseo Colón N°1093
Central: 10 a 17 horas.
Dirección: Av. Roque Sáenz Peña N°689
Palermo: 9 a 17 horas.
Dirección: Avenida Intendente Bullrich N°2
Provincia de Buenos Aires
Berazategui: 08 a 16 horas.
Dirección: Calle 12 N° 4964,(e/149 y 150)
Hurlingham: 08 a 16 horas.
Dirección: Solís N° 1308
Jáuregui: 08 a 16 horas.
Dirección: Av. Flandes y San Luis Gonzaga s/n, Estación Jauregui.
La Plata: 09 a 17 horas.
Dirección: Calle 7 N°1074
Mar del Plata: 8 a 16 horas.
Dirección: San Juan N° 1521, Mar del Plata
Moreno: 08 a 16 horas.
Dirección: España N° 11 (e/ Libertador y Alcorta)
Olavarría: 08 a 16 horas.
Dirección: Lavalle N° 3195
Pergamino: 08 a 16 horas.
Dirección: Joaquín Menéndez N°708
Quilmes Oeste: 08 a 16 horas.
Dirección: Av. 12 de Octubre N° 2465
San Isidro: 08 a 16 horas.
Dirección: Av. Tiscornia y Pedro de Mendoza
San Justo: 08 a 16 horas.
Dirección: Dr. Enrique Eizaguirre N° 2550, San Justo
Tigre: 08 a 16 horas.
Dirección: Hipolito Yrigoyen N° 2575, El Talar
Vicente López: 08 a 16 horas.
Dirección: Maipú N° 100, Florida
Santa Fe
Rosario Norte: 08 a 16 horas
Dirección: Aristóbulo del Valle N° 2734
Córdoba
Alta Córdoba: 08 a 16 horas.
Dirección: Jerónimo Luis de Cabrera 250
Para conocer todos los Centros de Documentación disponibles, consultar en el sitio web oficial del RENAPER o a través de las redes sociales del Ministerio del Interior.
¿Qué documentos son válidos para votar?
Los documentos válidos para votar son:
- Libreta Cívica.
- Libreta de Enrolamiento.
- DNI verde.
- DNI celeste.
- DNI tarjeta.