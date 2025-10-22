El RENAPER estará de guardia el fin de semana entregando DNI para a las elecciones: cuáles son los centros habilitados en cada provincia

Solo podrán retirarse DNI tramitados previamente y presentando la constancia de trámite que corresponde.
Canal 26
miércoles, 22 de octubre de 2025, 09:38
Documento Nacional de Identidad; DNI. Foto: Renaper.
Documento Nacional de Identidad; DNI. Foto: Renaper.

Registro Nacional de las Personas (RENAPER) atenderá durante el fin de semana en horario especial, con varios centros dedicados exclusivamente a la entrega de Documentos Nacionales de Identidad (DNI) con motivo de las Elecciones Legislativas del domingo 26 de octubre.

Los centros funcionarán únicamente para retirar los documentos ya tramitados y listos para entrega, y solo podrán ser retirados por el titular y presentando la constancia de trámite correspondiente.

“El objetivo es garantizar que todas las personas que hayan tramitado su documento puedan contar con él a tiempo para ejercer su derecho al voto”, indicó el Ministerio del Interior.

Documento Nacional de Identidad (DNI). Foto: Renaper.
Documento Nacional de Identidad (DNI). Foto: Renaper.

Centros del RENAPER habilitados y horarios de atención

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Paseo Colón: 08 a 16 horas

Dirección: Paseo Colón N°1093

Central: 10 a 17 horas.

Dirección: Av. Roque Sáenz Peña N°689

Palermo: 9 a 17 horas.

Dirección: Avenida Intendente Bullrich N°2

Provincia de Buenos Aires

Berazategui: 08 a 16 horas.

Dirección: Calle 12 N° 4964,(e/149 y 150)

Hurlingham: 08 a 16 horas.

Dirección: Solís N° 1308

Jáuregui: 08 a 16 horas.

Dirección: Av. Flandes y San Luis Gonzaga s/n, Estación Jauregui.

La Plata: 09 a 17 horas.

Dirección: Calle 7 N°1074

Mar del Plata: 8 a 16 horas.

Dirección: San Juan N° 1521, Mar del Plata

Moreno: 08 a 16 horas.

Dirección: España N° 11 (e/ Libertador y Alcorta)

Olavarría: 08 a 16 horas.

Dirección: Lavalle N° 3195

Pergamino: 08 a 16 horas.

Dirección: Joaquín Menéndez N°708

Quilmes Oeste: 08 a 16 horas.

Dirección: Av. 12 de Octubre N° 2465

San Isidro: 08 a 16 horas.

Dirección: Av. Tiscornia y Pedro de Mendoza

San Justo: 08 a 16 horas.

Dirección: Dr. Enrique Eizaguirre N° 2550, San Justo

Tigre: 08 a 16 horas.

Dirección: Hipolito Yrigoyen N° 2575, El Talar

Vicente López: 08 a 16 horas.

Dirección: Maipú N° 100, Florida

Santa Fe

Rosario Norte: 08 a 16 horas

Dirección: Aristóbulo del Valle N° 2734

Córdoba

Alta Córdoba: 08 a 16 horas.

Dirección: Jerónimo Luis de Cabrera 250

Para conocer todos los Centros de Documentación disponibles, consultar en el sitio web oficial del RENAPER o a través de las redes sociales del Ministerio del Interior.

¿Qué documentos son válidos para votar?

Los documentos válidos para votar son:

  • Libreta Cívica.
  • Libreta de Enrolamiento.
  • DNI verde.
  • DNI celeste.
  • DNI tarjeta.