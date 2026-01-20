Los nombres en tendencia para bebés. Foto: Freepik.

Elegir un nombre para un bebé es una decisión muy importante en la vida de los padres, ya que marcará para siempre la identidad del niño o la niña para toda la vida. Este debate genera discusiones y acuerdos, ya que debe sonar bien con el apellido y acompañar su personalidad a la perfección.

En Argentina, existe una ley que regula los nombres permitidos, protegiendo así el derecho de los niños a una identidad respetada. Y aunque hay algunos que están restringidos, cada vez son más las familias que eligen un nombre catalán para su bebé, gracias a su originalidad y sonoridad.

Entre estos nombres, uno se ha vuelto especialmente popular en los últimos meses: Ona, un nombre de origen catalán que ha conquistado a los argentinos por su sonoridad, simplicidad y belleza universal, y que incluso se considera uno de los más lindos del mundo en enero de 2026, destronando a Nuria, otro de los más elegidos para las niñas catalanas.

Qué significa Ona, el nombre catalán más elegido por los argentinos

Ona es un nombre de origen catalán que se ha vuelto muy popular en Argentina por su sonoridad y belleza. En catalán, significa literalmente “ola”, y se asocia con la naturaleza, el movimiento, la libertad y la fuerza suave pero constante del agua. Representa energía en movimiento, fluidez y armonía, transmitiendo una sensación de fuerza natural y libertad.

Además, el nombre Ona tiene otros posibles orígenes que le aportan profundidad: en hebreo se vincula con Onáh, relacionado con el tiempo oportuno o el ciclo. En nórdico o germánico aparece como forma corta de nombres más largos, con sentido de protección o fortaleza; y en lenguas indígenas fueguinas, “Ona” era el nombre del pueblo Selk’nam de Tierra del Fuego, estableciendo un vínculo cultural con la historia argentina.

El nombre de niña que promete ser furor en 2026 Foto: Unsplash.

Los 5 nombres de nena más elegidos el 2025

Entre los nombres femeninos, se destaca la continuidad de opciones breves y elegantes, muchas de ellas con fuerte impronta internacional:

Olivia , que se mantiene como el nombre más popular por segundo año consecutivo.

Emilia , firme en los primeros puestos del ranking.

Isabella , con una clara influencia europea.

Catalina , una opción tradicional y sofisticada.

Emma, simple, moderno y cada vez más elegido.

Este grupo no solo lidera las estadísticas, sino que también marca una tendencia hacia nombres cortos, armónicos y fácilmente reconocibles en distintos idiomas.