Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este miércoles 22 de octubre de 2025

Pronóstico diario

Hoy en Catamarca, nos espera un clima agradable con el cielo parcialmente cubierto durante la mañana. Las temperaturas mínimas serán de aproximadamente 6.4°C. No se prevé lluvia, lo que hace del día una excelente oportunidad para disfrutar al aire libre sin preocupaciones adicionales.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Durante la tarde, las temperaturas aumentarán, alcanzando un máximo de 23.7°C. El cielo continuará parcialmente nuboso, lo que permitirá disfrutar de un día soleado sin el calor agobiante que puede generar un cielo totalmente despejado. Al caer la noche, la temperatura se mantendrá suave, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 22 de octubre de 2025

El amanecer está previsto para las 08:12 y el atardecer se producirá a las 18:33. La salida de la luna será a las 07:40, y su puesta está programada para las 17:53, lo que proporciona un ciclo completo de luz que complementa el pronóstico meteorológico favorable del día.