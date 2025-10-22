Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este miércoles 22 de octubre de 2025

Estado del clima

Hoy en Salta, el clima presenta características de despejado con temperaturas mínimas de 3.4°C. A lo largo de la mañana, el ambiente se mantendrá mayormente claro, con una leve brisa que alcanzará velocidades máximas de 9 km/h. La humedad relativa es de 91%, asegurando un ambiente fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Durante la tarde y la noche, Salta experimentará cielos despejados y un incremento en la temperatura máxima, llegando hasta los 21.2°C. Los vientos hacia la noche se mantendrán en una velocidad promedio de 8 km/h. El índice de humedad tendrá un ligero descenso a 47%. Este miércoles, las actividades al aire libre están favorecidas, aunque se recomienda protegerse del sol. Las condiciones meteorológicas nocturnas se mantendrán estables, asegurando un clima agradable para los habitantes.