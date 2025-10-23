Hasta las lágrimas: el inesperado momento que vivió Charly García en la puerta de su casa

Charly García cumple 74 años y vivió un inesperado momento en la puerta de su casa ubicada en la esquina de las avenidas Coronel Díaz y Santa Fe. Qué pasó con el referente del rock nacional en Argentina.

El inesperado momento que vivió Charly García en la puerta de su casa: a 25 años de su renacer

Fanáticos de Charly García, exponente del rock nacional, se juntaron en la noche de ayer en la puerta de su casa en la intersección de las avenidas Coronel Díaz y Santa Fe desde las 23 horas para recibir su cumpleaños número 74 junto a él. Lo que ocurrió en plena vigilia causó emoción en las personas presentes y el ambiente de la música en general.

Un grupo de niños se sumó el jueves 23 por la mañana a la sorpresa con sus instrumentos y voces. Además, en marzo se cumplieron 25 años de aquel icónico salto de un noveno piso a una pileta que protagonizó Charly en el Hotel Aconcagua de Mendoza luego de que un policía lo acusara de ser “un ciudadano más”, en afán de probar lo contrario.

Por qué se sorprendió Charly

Los fanáticos del exponente del rock nacional organizaron una vigilia a las 23 horas del día de ayer para esperar el cumpleaños de Charly con pancartas y entonando las canciones del artista. Fueron convocados por redes sociales aunque muchas personas se acercaron espontáneamente ya que es un “ritual” que realizan cada año.

La sorpresa llegó cuando salió Charly de su casa para dirigirse a su festejo de cumpleaños en un reconocido bar de Chacarita y se encontró con toda esa gente que lo esperaba.

Charly García sorprendido por sus fanáticos. X @constat_concept

Quiénes acompañaron a Charly en su festejo

David Lebón, Pedro Aznar, Hilda Lizarazu, Andy Chango, Joaquín Levinton, Beto Casella y la familia de Charly son algunas de las personas que lo acompañaron en el festejo.

A las 12 de la noche, usando su sombrero y traje negro, sopló su torta decorada con las iniciales SNM de Say No More luego de charlar durante algunas horas con amigos y tocar un rato el piano. Se lo vió alegre y agradecido, con su característica picardía.

Charly García soplando las velas en su cumpleaños N°74. X: @BrunoDiaz78

Fito Paez y un emotivo saludo a Charly

Fito Paez, amigo de Charly y parte de su banda en sus comienzos, le dedicó un emotivo posteo por redes sociales. “Gracias Charly García por dejarme entrar en tu vida que cambió la mía. Te amo con todo mi corazón”, declaró.

Feliz cumple astro del universo!. Tu luz inunda nuestras vidas pasadas, presentes y futuras.

Gracias Charlie García x dejarme entrar en tu vida que cambió la mía!

Te amo con todo mi corazón!

Fito pic.twitter.com/R1crvhgHtG — Fito Paez (@FitoPaezMusica) October 23, 2025

A pesar de las diferencias que este par ha compartido debido a problemas amorosos, siempre han sabido estar el uno para el otro así como en “la noche más triste de su vida”, según Fito en referencia al momento en el que se enteró del asesinato de su madre y de su tía en Rosario, Charly le sacó una carcajada con un comentario.

El último tema que sacó Charly

Charly sacó “In the city” con Sting el día 9 de octubre. Con el tema, la dupla cruzó estilos, décadas y nostalgia, llevando a cabo una alianza musical histórica.

Aunque la colaboración resulta sorpresiva, no es del todo inesperada. Ambos artistas mantienen un vínculo desde hace décadas, que se remonta al concierto de Amnistía Internacional realizado en 1988 en el estadio de River Plate.

Más recientemente, en febrero de 2025, Charly visitó a Sting en los camarines del Estadio Arena, tras un recital del británico junto a Dominic Miller y Chris Maas durante la gira Sting 3.0.