Lo que va a pasar el 23 de octubre con Charly García: preparan una sorpresa de música y emoción en Buenos Aires

Charly García cumplirá 74 años el próximo 23 de octubre y se supo qué es lo que va a pasar antes que se hagan las doce de la noche en Argentina. La sorpresa cargada de música y emoción que tendrá lugar en la Ciudad de Buenos Aires.

Qué va a pasar en el cumpleaños de Charly García

Días atrás, trascendió una noticia vinculada al cumpleaños número 74 de Charly García. Fanáticos autoconvocados preparan una vigilia en la intersección de las avenidas Coronel Díaz y Santa Fe, donde vive el artista, a las 23 horas del miércoles 22 de octubre.

El músico estuvo en el partido de la Selección Argentina frente a Venezuela en el Estadio Monumental. Foto: Instagram.

“Estamos en una de las ciudades que nunca duerme y menos aún para recibir el cumple del doc Charly García”, indicó la cuenta de Instagram “El Hombre De La Tapa con Renata”, dedicada a comunicar noticias ligadas al mundo del rock nacional y que impulsó esta celebración.

“Es por ello que invitamos a quien quiera recibir su natalicio con nosotros, porque este es el aguante. Nos hace tanto bien desde que muchos tenemos uso de razón que lo mínimo es reunirnos en la puerta de su casa a cantarle el feliz cumpleaños”, expresaron.

Por último, invitaron a la gente que se acerque con instrumentos musicales y citaron: “Nos vemos el 22, 23 horas”. Se desconoce cuánta gente irá a la casa de Charly García y la vigilia se enmarca en la celebración de su cumpleaños 74, pero también en una especie de homenaje en vida hacia uno de los exponentes de la música en Argentina.

La foto de Messi con un sticker de “In The City”, la canción de Charly y Sting

Charly García compartió en sus redes sociales una foto de Lionel Messi con un sticker haciendo referencia a “In The City”. “I’m doing it my way”, se puede leer como una parte de la letra.

Charly García publicó una foto de Lionel Messi con un sticker de su colaboración con Sting. Foto: Instagram.

La postal en cuestión es del encuentro de Messi con el músico en mayo, después del partido que la Selección le ganó a Venezuela. De aquel emotivo encuentro quedaron los recuerdos plasmados en imágenes. Según trascendió, Charly le dejó ese sticker a Messi antes del lanzamiento.