Charly García y Sting lanzaron “In the City”, su primer tema juntos

Con la canción, la dupla cruza estilos, décadas y nostalgia, llevando a cabo una alianza musical histórica. Escuchala en la nota.

Charly García lanzó "In the City", con Sting. Foto: Captura

Un nuevo capítulo en la historia de la música fue escrito este jueves 9 de octubre. Charly García y Sting publicaron oficialmente “In the City”, su primera canción juntos.

Con el tema, la dupla cruza estilos, décadas y nostalgia, llevando a cabo una alianza musical histórica.

"In the City", de Charly García y Sting.

La unión entre Charly y Sting

Aunque la colaboración resulta sorpresiva, no es del todo inesperada. Ambos artistas mantienen un vínculo desde hace décadas, que se remonta al concierto de Amnistía Internacional realizado en 1988 en el estadio de River Plate.

Más recientemente, en febrero de 2025, Charly visitó a Sting en los camarines del Estadio Arena, tras un recital del británico junto a Dominic Miller y Chris Maas durante la gira Sting 3.0.

La dupla llega en un momento en el cual el músico argentino volvió a ser protagonista en la agenda cultural: semanas atrás, fue distinguido por la Universidad de Buenos Aires con el título de doctor honoris causa, reconocimiento que lo destacó como “artífice de un patrimonio intangible que la universidad debe legitimar y proteger”.

Además, la reedición del histórico disco de PorSuiGieco motivó una reunión informal de los integrantes del grupo creado en los años setenta y compuesto por Raúl Porchetto, León Gieco, Nito Mestre, Charly García y María Rosa Yorio.