Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este viernes 24 de octubre de 2025

Clima Urbano

Hoy en Buenos Aires, el clima comienza con un amanecer que nos da la bienvenida a las 08:05. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso, y aunque no se esperan lluvias, la humedad se mantendrá en niveles del 92%. La temperatura mínima será fresca, rondando los 5.6°C, indicando un inicio de día algo frío para los habitantes de la ciudad.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

A lo largo de la tarde y entrada la noche, las condiciones meteorológicas seguirán estables. Se prevé una temperatura máxima que alcanzará los 15.7°C, conservando el cielo parcialmente nuboso. La velocidad promedio de los vientos será de 22 km/h, lo que aportará una sensación ligeramente más fresca, especialmente en espacios abiertos. No habrá precipitaciones a lo largo del día, por lo que es ideal para actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 24 de octubre de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, es interesante notar que al atardecer, el sol se ocultará a las 17:52, permitiendo disfrutar de un atardecer anticipado típico de esta temporada del año. Para quienes disfrutan del cielo nocturno, la luna se levantará a las 17:06 y se ocultará en la madrugada del siguiente día a las 07:37, acompañando gran parte de la noche.