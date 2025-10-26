Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este domingo 26 de octubre de 2025

domingo, 26 de octubre de 2025

El clima en San Juan esta mañana presenta un panorama sumamente interesante. Con un cielo parcialmente nuboso, las temperaturas mínimas rondarán los 9.2°C. La humedad relativa estará en torno al 33%, mientras que los vientos soplarán con una velocidad aproximada de 11 km/h, proporcionando una sensación fresca en el ambiente matutino. No se esperan precipitaciones, lo que asegura una jornada tranquila.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Durante la tarde y la noche, las condiciones en San Juan se mantendrán similares, con el cielo parcialmente cubierto y temperaturas que alcanzarán máximas de alrededor de 20.4°C. La humedad no variará mucho, persistiendo alrededor del 33%, y los vientos continuarán a una velocidad máxima de 17 km/h. El pronóstico para hoy no indica precipitaciones, garantizando un día sin sobresaltos meteorológicos importantes.