Cybermonday 2025: cuándo empieza y qué descuentos ofrecerán las empresas participantes
El CyberMonday 2025, evento organizado por la Cámara Argentina de Comercio (CAE), será llevado a cabo los días 3, 4 y 5 de noviembre de este año e incluirá los descuentos de más de 900 empresas, con foco en el sector tecnológico.
Se espera además que ayude a las pymes argentinas ya que incluirá los rubros de: Viajes; Electro y Tecno; Bebés y Niños; Salud y Belleza; Indumentaria; Muebles; Hogar; Gastronomía; Autos y Servicios.
Cyber Monday 2025 en Argentina: cuándo es y cómo acceder a los descuentos
Las ofertas del CyberMonday comienzan el lunes 3 de noviembre a las 00 horas y finalizan el día miércoles 5 a las 23:59 horas. Las ofertas se dan sólo de manera online, no en tiendas físicas, lo que fomenta el comercio sin filas.
Se recomienda ingresar a la página web oficial del evento por más que las promociones aparezcan en otros sitios web para evitar caer en estafas.
Qué marcas incluirá el CyberMonday 2025
En Electro y Tecno, categoría principal, el evento reunirá a referentes del mercado que ofrecerán importantes descuentos y promociones especiales. Entre las principales marcas se encuentran Sony, Samsung, Novogar, Naldo, Frávega, LG, Ganic, Sodimac, Liliana, La Casa del Audio, Whirlpool y Lenovo. Los usuarios podrán aprovechar rebajas en celulares, electrodomésticos, equipos de audio y computación.
El sector de Viajes también tendrá un papel protagónico, con atractivas propuestas para quienes buscan planificar escapadas o vacaciones. Participan compañías y agencias como Iberia, Turismo City, Viajes Naranja, Al Mundo, BNA Viajes, Booking, Despegar, Buquebus, Central de Pasajes, Aerolíneas Argentinas, Plusmar y Andesmar. Habrá ofertas en pasajes, paquetes turísticos y alojamiento, junto con facilidades de pago y promociones bancarias.
Dentro de Muebles, Hogar y Deco, reconocidas empresas del rubro presentarán oportunidades ideales para renovar la casa. Entre las confirmadas figuran Sodimac, Simmons, Piero, Pardo, Rex, Bed Time, Naldo, Mercado Libre, Cannon, Cetrogar y Arredo, con rebajas en muebles, colchones y artículos de decoración.
En la categoría Salud y Belleza, las principales marcas del sector se preparan para ofrecer promociones exclusivas en productos de cuidado personal, cosmética y bienestar. Entre las firmas participantes se destacan Rouge, L’Oréal, Simplicity, Farmacia Central Oeste, Farmacity, Beauty 24, ACF, Lancôme, Natura, Las Margaritas y Dove. Estas empresas ofrecerán una amplia variedad de artículos, que van desde fragancias y maquillaje hasta productos de higiene y cuidado de la piel, con descuentos especiales y opciones de financiación.
Por su parte, la categoría Bebés y Niños contará con la participación de reconocidas marcas dedicadas a la indumentaria infantil, los juguetes y los artículos para el cuidado de los más pequeños. Entre ellas se encuentran Kinderland, Mimo & Co, Grisino, El Mundo del Juguete, Cebra y Carestino, que pondrán a disposición una gran variedad de productos pensados para acompañar las distintas etapas de crecimiento, con precios promocionales y beneficios exclusivos.
CyberMonday 2025 : qué herramientas nuevas incluye la página web
La página web oficial del CyberMonday 2025 sumará herramientas para optimizar la experiencia de compra:
- Sección “Al toque”: los usuarios podrán filtrar el sitio según sus preferencias en categorías y productos para ver promociones en vivo y comparar precios en esos rubros.
- Cybot, el asistente conversacional: es una herramienta de IA que permitirá realizar consultas que serán respondidas en el momento.
La historia del CyberMonday
El evento nació en 2012 y se convirtió en uno de los motores de ventas más fuertes del comercio electrónico. En 2024, el sitio oficial recibió millones de usuarios y las operaciones superaron los 80 mil millones de pesos.